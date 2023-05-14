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عن عمر يناهز 68 عاما

الخارجية تعزّي في وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر

الشروق أونلاين
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الخارجية تعزّي في وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر
أرشيف
السفير الراحل بيلي ماسيتلا

أعربت الخارجية الجزائرية مساء الأحد في بيان، عن “عميق حزنها وبالغ تأثرها” لوفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر بيلي ماستيلا، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر فقدت في السفير الراحل “دبلوماسيا ساهم بفضل مؤهلاته وتفانيه في تقوية وصون العلاقات بين البلدين”.

وقدّمت الوزارة عبر البيان تعازيها لطاقم السفارة وللأسرة الدبلوماسية، ولأسرة وأصدقاء السفير الراحل ماستيلا.

وأكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في وقت سابق من الأحد، وفاة سفيرها في الجزائر بيلي ماستيلا.

وقالت الوزيرة ناليدي باندور إن جنوب إفريقيا فقدت بوفاة السفير البالغ من العمر 68 عاما، “دبلوماسيا ذا خبرة، ومؤمنًا راسخًا بالمُثل والأهداف العليا للوحدة الإفريقية”.

وشغل السفير الراحل قبل تعيينه في الجزائر، عدّة مناصب دبلوماسية وأمنية في بلاده، حيث ترأس المخابرات الوطنية بين 2004 و2005.

وسلّم ماسيتلا أوراق اعتماده بصفته سفيرا لجنوب إفريقيا لدى الجزائر في شهر جويلية من العام الماضي 2022.

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