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الجزائر

الخارجية تعلن عن نتائج مسابقة التوظيف وموعد الاختبار الشفهي

الشروق أونلاين
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الخارجية تعلن عن نتائج مسابقة التوظيف وموعد الاختبار الشفهي

أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن نتائج مسابقة التوظيف بالنسبة للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية في انتظار القبول النهائي بعد إجراء الاختبار الشفهي.

وجاء في بيان للوزارة تنهي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى علم كافة المترشحين المشاركين في مسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي كاتب وملحق الشؤون الخارجية، المنظمة يومي 20 و21 ماي 2022، أنه، طبقا لمحاضر لجان القبول في الاختبارات الكتابية، قد تم قبول المترشحين الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة” من هنا

كما تم تحديد إجراء الاختبار الشفهي للقبول النهائي خلال شهر سبتمبر  2022، على أن يتم الإعلان عن تاريخ  ومكان إجراء هذا الاختبار لاحقا.

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