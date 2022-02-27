الخارجية تعلن وفاة جزائري بأوكرانيا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، عن تسجيل وفاة طالب جزائري في مدينة خاركيف بأوكرانيا.

وأعربت الخارجية، الأحد، في بيان لها عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم 26 فيفري 2022.

وأضاف بيان الخارجية أن مصالحها الدبلوماسية تعمل جاهدة، في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.

وجدّدت الوزارة نداءها لأعضاء الجالية الوطنية بهذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها والبقاء في تواصل دائم مع سفارتنا بكييف وكذا مع بعثاتنا الدبلوماسية بكل من وارسو و بوخارست للذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا.

كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حرص السلطات الجزائرية على العمل، في هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر وتدعو كافة المواطنين المعنيين بالتواصل مع سفارات الجزائر بوارسو وبوخارست عبر أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني المرفقة.