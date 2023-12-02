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الجزائر

الخارجية تفند أخبارا كاذبة بشأن مالي عبر شبكات التواصل الاجتماعي

الشروق أونلاين
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الخارجية تفند أخبارا كاذبة بشأن مالي عبر شبكات التواصل الاجتماعي

فندت المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية، السبت، الأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مالي المنسوبة للوزارة من خلال بيان زائف.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيان المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق الذي جاء فيه أن “الأخبار المتداولة بشأن مالي والمنسوبة، اليوم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، من خلال بيان زائف باسمها، هي أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة ولا تعدو عن كونها مجرد تلاعب”.

وأضاف ذات المصدر أن “هذا التفنيد جاء ليندد بهذا التجاوز وليعلم بأن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لا تتواصل أبدا عبر الفيسبوك أو أي شبكة تواصل اجتماعي أخرى، لدى أدائها لمهمتها الإعلامية”.

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