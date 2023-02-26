الخارجية تنشر تفاصيل قرار إعادة فتح سفارة الجزائر في أوكرانيا

كشفت وزارة الخارجية، الأحد، أن سفارة الجزائر في أوكرانيا، ستستأنف نشاطها في أقرب الآجال، للتكفل بشؤون الجالية، وسيشرف عليها قائم بالأعمال.

وحسب بيان للوزارة، فغنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تقرر إعادة فتح سفارة الجزائر بكييف عاصمة أوكرانيا.

وأوضحت أن القرار جاء من أجل حماية مصالح الدولة الجزائرية وكذا الجالية الوطنية بهذا البلد.

وأضافت، أن فتح السفارة سيكون في أقرب الآجال، وسيتم تعيين قائم بالأعمال للإشراف على تسييرها.

وكان الرئيس تبون قد اكد في لقائه مع وسائل الإعلام المحلية: “اتخذنا قرارا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بإعادة فتح سفارة الجزائر بأوكرانيا هذا الأسبوع”.

وعلّقت سفارة الجزائر في كييف عملها وأجلت جميع موظفيها في شهر مارس 2022، بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ 24 فيفري من العام نفسه.