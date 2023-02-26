-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تصريحات جديدة لوزير العمل حول الزيادات في المعاشات والأجور
الجزائر

الخارجية تنشر تفاصيل قرار إعادة فتح سفارة الجزائر في أوكرانيا

الشروق أونلاين
  • 1149
  • 0
الخارجية تنشر تفاصيل قرار إعادة فتح سفارة الجزائر في أوكرانيا
ح.م
مقر سفارة الجزائر بكييف

كشفت وزارة الخارجية، الأحد، أن سفارة الجزائر في أوكرانيا، ستستأنف نشاطها في أقرب الآجال، للتكفل بشؤون الجالية، وسيشرف عليها قائم بالأعمال.

وحسب بيان للوزارة، فغنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تقرر إعادة فتح سفارة الجزائر بكييف عاصمة أوكرانيا.

وأوضحت أن القرار جاء من أجل حماية مصالح الدولة الجزائرية وكذا الجالية الوطنية بهذا البلد.

وأضافت، أن فتح السفارة سيكون في أقرب الآجال، وسيتم تعيين قائم بالأعمال للإشراف على تسييرها.

وكان الرئيس تبون قد اكد في لقائه مع وسائل الإعلام المحلية: “اتخذنا قرارا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بإعادة فتح سفارة الجزائر بأوكرانيا هذا الأسبوع”.

وعلّقت سفارة الجزائر في كييف عملها وأجلت جميع موظفيها في شهر مارس 2022، بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ 24 فيفري من العام نفسه.

مقالات ذات صلة
من رحلة.. إلى فاجعة!

من رحلة.. إلى فاجعة!

فرنسا تريد التعاون القضائي مع الجزائر في ملفات قانون الأسرة

فرنسا تريد التعاون القضائي مع الجزائر في ملفات قانون الأسرة

اضطراب في مواعيد الرحلات الجوية الداخلية نحو 4 ولايات بسبب أحوال الطقس

اضطراب في مواعيد الرحلات الجوية الداخلية نحو 4 ولايات بسبب أحوال الطقس

أهم تصريحات الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية

أهم تصريحات الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية

الأوروبيون يتخلون عن المخزن لحماية مصالحهم بالجزائر

الأوروبيون يتخلون عن المخزن لحماية مصالحهم بالجزائر

برج الكيفان في حداد بعد فقدانها عددا من أبنائها

برج الكيفان في حداد بعد فقدانها عددا من أبنائها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد