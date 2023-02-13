الخارجية: لا وجود لضحايا جزائريين جدد في زلزال تركيا وسوريا

أكد مدير الإتصال بوزارة الخارجية ، الإثنين، عدم تسجيل ضحايا جدد وسط أبناء الجالية الجزائرية بكل من تركيا وسوريا، جراء الزلزال الذي ضرب البلدين.

وفي تصريح لبرنامج “الشروق مورنيغ”، قال المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية السفير عبد الحميد عبداوي إن الجزائر لم تسجل ضحايا جدد وسط الجالية في تركيا وسوريا

وفي السياق ذاته، كشف مدير الإتصال تضرر عائلتين جزائريتين بالزلزال في تركيا تم التكفل بهما من قبل القنصلية العامة في اسطنبول.

وأشار عبداوي إلى استقرار وضعية الجالية بالمناطق المتضررة وسط متابعة واهتمام سفارات وقنصليات الجزائر.