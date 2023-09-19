الخام الجزائري يلامس 96 دولارا مواصلا الصعود نحو المائة

"سوناطراك" و"توتال" تطلقان المرحلة الثانية لتطوير حقل "تي. آف. تي"

أسندت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” وشريكتها الفرنسية “توتال إنرجيز” صفقة تطوير الحقل الغازي تين فوي تابنقورت “تي. آف. تي” جنوب شرق حاسي مسعود، إلى الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، بتكلفة بلغت 8 مليارات دينار، (نحو 60 مليون دولار)، لإنتاج 9 مليون متر مكعب يوميا من الغاز.

وأفادت “سوناطراك”، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن العقد منح بصيغة “الهندسة الإمداد والبناء، ويتعلق بتمديد شبكة التجميع في حقل “تي. آف. تي 2″، موضّحة أن المشروع يتمثل في ربط وتشغيل 11 بئرا غازية جديدة بمركز المعالجة المتواجد على مستوى حقل الغاز “تي. آف. تي” الواقع بحوض إيليزي على بُعد حوالي 400 كلم جنوب شرق حاسي مسعود.

60 مليون دولار لضخ 9 مليون متر مكعب إضافية من الغاز

وأضاف البيان، أن الخدمات الخاصة بهذا العقد، تشمل الدراسات الهندسية التفصيلية، واقتناء المعدات والأجهزة وإنجاز شبكة التجميع وخطوط التدفق، وبناء التجهيزات السطحية للآبار المرتبطة بها.

وحسب البيان، تبلغ قيمة هذا العقد 8 مليار دينار، ويرتقب استكمال الأشغال المتعلقة به في غضون 24 شهرا، مما سيسمح لمجموعة “تي. آف. تي” بتحقيق إنتاج من الغاز يبلغ حوالي 9 ملايين متر مكعب يوميا في مرحلة أولى.

من جانبه، قال مفدي شيخ، المدير العام لـ”توتال إنرجيز الجزائر”، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن “التوقيع على هذا العقد يمثل محطة هامة في تطوير الحقل الغازي تين فوي تابنقورت”، مضيفا أنه “يتماشى تماما مع سياستنا المتمثلة في دعم وتشجيع الشركات الجزائرية المعترف بخبرتها ومعرفتها التكنولوجية”.

في سياق آخر، بلغ سعر الخام الجزائري “صحارى بلند” يوم الثلاثاء، أعلى مستوى له في 11 شهرا تقريبا، مسجلا 95.77 دولارا للبرميل، مواصلا رحلته نحو مستوى 100 دولار للبرميل.

وتظهر بيانات موقع “أويل برايس” المتخصص، أن النفط الجزائري “صحارى بلند” الذي بلغ سعره 95.77 دولار للبرميل هو خامس أغلى خام في العالم بعد العربي الخفيف والإيراني والأنغولي والنيجيري.

وسجل الخام الجزائري أعلى مستوى له منذ نحو 11 شهرا وتحديدا من 8 نوفمبر 2022، حين سجل حينها 99 دولارا للبرميل، وقبلها بيوم واحد أي في 7 نوفمبر كانت في حدود الـ102 دولار للبرميل.

وبالنظر إلى معطيات السوق المستمرة على نفس النهج منذ أسابيع، فمن غير المستبعد أن يواصل الخام الجزائري كغيره من الخامات الأخرى، رحلة الصعود نحو مستوى مائة دولار للبرميل، في ظل تعزز المخاوف من شح المعروض عالميا واستمرار التزام تحالف “أوبك+” بمستويات تقليص الإنتاج.