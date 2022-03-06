الخبازون يقررون رفع سعر الخبز إلى 15 دج !

رغم تخفيف الضرائب وزيادة الدعم

قررت الفدرالية الوطنية للخبازين، الأحد، في اجتماع لها رفع سعر الخبز المدعم رسميا إلى 15 دج، وبررت قرارها بضرورة مواجهة الخسائر اليومية للخبازين، وتعطل إجراءات الحكومة في التكفل بمطالبهم التي تراوح مكانها لسنوات طويلة، واستمرار بيع الخبز بـ10 دج سيؤدي حسبها إلى غرق المزيد من المخابز .

اتحاد التجار وجمعيات المستهلكين يصفون القرار بغير القانوني

وشكل هذا القرار صدمة للاتحاد الوطني للتجار الجزائريين الذي يشرف على فدرالية الخبازين، وأكد أنه سيعمل على إبطال هذا الإجراء الذي وصفه بغير القانوني، والذي يتناقض مع القرارات الأخيرة التي شرعت فيها وزارة التجارة في التكفل بمطالب الخبازين.

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام برديسي، في تصريح للشروق أن الخبازين اجتمعوا الأحد، وأجمعوا على ضرورة رفع سعر الخبز إلى 15 دج، ضاربين عرض الحائط جميع الاتفاقيات التي أبرموها مع وزارة التجارة، وفرضوا سياسة الأمر الواقع، وحمّل محدثنا المسؤولية كاملة للخبازين الذين سيزيدون حسبه في انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وقال إن اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت يضر الجميع، وأكد أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين استبشر خيرا بقرار رئيس الجمهورية بإعفاء الخبازين من الضريبة على رأس المال واقتصارها على الأرباح فقط.

وكانت وزارة التجارة قد أبرمت اتفاقية مع ممثلي الخبازين، سيستفيدون عبرها من تخفيضات في تكاليف الكهرباء والغاز تصل إلى 30 ألف دينار، ودعتهم للانخراط والتقرب من وكالات سونلغاز من أجل تمكينهم من تنصيب عدادات خاصة تساهم في الخفض من قيمة فاتورة الكهرباء بالتعريفة الجديدة، حيث الفاتورة التي كانت قيمتها 50 ألف دينار سيتم تخفيضها إلى 20 ألف دينار سنتيم.

ورحب حينها رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، بهذا الإجراء الذي حمل العديد من الامتيازات لصالح الخبازين وخفف جزءا من العبء عليهم.

ومن جهتها، انتقدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين قرار الخبازين برفع الأسعار، واصفة بأنه ضربة جديدة للمواطنين وخرق للقانون، مطالبة الحكومة بالضرب بيد من حديد كل من يقدم على التلاعب بأسعار المواد المدعمة من بينها الخبز.