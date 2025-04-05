الخبرات الإيطالية والصينية والفرنسية والتركية في “جازاغرو” 2025

650 عارض محلي وأجنبي يمثلون 36 دولة من 7 إلى 10 أفريل

ينتظر أن يشارك 650 عارض محلي وأجنبي في طبعة 2025 للصالون المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو” الذي سينظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 أفريل المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، حسب ما أفاد به بيان لمنظمي هذه التظاهرة.

وستشكل هذه الطبعة “فرصة لإبراز التقدم والتطور الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى كونها منصة للتبادل والتطوير التجاري لـ650 عارض من 36 دولة، وكذا لـ23 ألف زائر متوقع، خاصة وأنه سيتم خلالها التركيز على مجال التغليف الذي يعد أحد أهم العناصر الأساسية في سلسلة التصنيع”، حسب البيان.

وخصص هذا الصالون المنظم بالشراكة بين شركتي “كوميكسبوزيوم” و”بروموصالون الجزائر” حصريا للعارضين المصنعين، حيث “يمثل المصنعون الجزائريون 25 بالمائة من إجمالي العارضين، في حين تمثل الشركات الأجنبية 75 بالمائة، قادمة خاصة من إيطاليا، الصين، فرنسا، تركيا”.

أما بخصوص فروع الصناعات الغذائية التي ينشط فيها العارضون فتتمثل في التعبئة والتغليف، المعدات والأدوات المستخدمة في الصناعات الغذائية، المخابز والمعجنات، المناولة والتخزين، الفندقة والمطاعم، تحويل المواد الغذائية، المنتجات الغذائية والمشروبات، وكذلك والمواد الأولية ومكونات وإضافات العناصر الغذائية.

وتم التركيز خلال “جازاغرو” 2025 بشكل خاص على مجال التغليف، حسب المصدر ذاته الذي أبرز “دوره الحاسم في تحويل وتعزيز المنتجات الغذائية، فضلا عن تشكيله تحديا استراتيجيا في سلسلة التوزيع، بما في ذلك على الصعيد الدولي”.

وفي هذا الإطار، سيتم تخصيص مساحة موجهة لمجال التغليف “جازباك”، والتي ستركز على المواد المستدامة والتقنيات المبتكرة التي تشكل مستقبل هذا القطاع، يضيف البيان.

ولتشجيع الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية، ينتظر تنظيم مسابقة “جاز للابتكار” التي ستكرم أبرز الإبداعات في هذا المجال والتي ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الغذائية الجزائرية، حيث تم في هذا الصدد اختيار 18 ملفا للمسابقة، وستحدد النتائج النهائية الفائزين الذين سيتوجون بميداليات ذهبية، فضية وبرونزية، بالإضافة إلى جائزة خاصة تمنحها لجنة التحكيم.

علاوة على ذلك، ستحتضن هذه التظاهرة الاقتصادية، لقاء بعنوان “تجمع الخبراء”، الذي سيجمع مجموعة من المختصين لتبادل رؤاهم وخبراتهم حول الاتجاهات والتحديات الراهنة في السوق، فضلا عن تخصيص مساحة أخرى للتدريب يشرف عليها عدد من المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المستمر.

ويعد “جازاغرو” معرضا مرجعيا لجميع الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر وشمال إفريقيا منذ أكثر من 20 عاما، ويشمل برنامجا ثريا بالندوات والعروض وفرص التواصل المهني، حسب المنظمين.