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الخبرة الجزائرية لتطوير الكهرباء الفلاحية في السنغال

الشروق أونلاين
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الخبرة الجزائرية لتطوير الكهرباء الفلاحية في السنغال
ح.م
عرقاب مع الوزير السنغالي

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأحد، وزير الفلاحة والعتاد الفلاحي والسيادة الغذائية في السنغال علي نغويل ندياي.

وحسب بيان للوزارة، فقد جاء هذا اللقاء بمناسبة مشاركة الوزير السنغالي في الصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعة الغذائية بالجزائر.

وتركزت المحادثات بين الجانبين على بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

كما استعرض الوزيرين “فرص التعاون والاستثمار بين شركات البلدين في مجال إنتاج الكهرباء المتجددة بهدف تموين المستثمرات والمحيطات الفلاحية بها، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال”.

وقد أشار الوزير عرقاب في هذا الصدد إلى “أهمية تعزيز التبادلات مع السنغال وتطويرها، من خلال مجمعي سونلغاز وسوناطراك. خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بالتركيز على تبادل الخبرات والتكوين”.

كما أعرب الوزيران في نهاية هذا الاجتماع عن “الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز تعاونهما في العديد من المجالات”، يضيف البيان.

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