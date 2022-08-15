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الجزائر

الخبرة المصرية لإحصاء السكان في الجزائر

الشروق أونلاين
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الخبرة المصرية لإحصاء السكان في الجزائر
أرشيف
الجزائر

تحسّبا لإطلاق الإحصاء العام للسكان في الجزائر، أجرى وفد من وزارة الرقمنة والإحصائيات والديوان الوطني للإحصاء زيارة عمل إلى مصر، لتبادل الخبرات مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هناك.

وحسب بيان للوزارة يوم الأحد، جاءت هذه الزيارة التي امتدّت من 5 إلى 11 أوت الجاري، في إطار خطة العمل المشتركة بين وزارة الرقمنة والإحصائيات ومكتب صندوق الأمم المتحدة بالجزائر.

وتهدف الزيارة وفق البيان إلى “تبادل الخبرات و الممارسات الجيّدة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في مجال استخدام التقنيات الجديدة”.

وقد نجحت مصر ربيع العام الجاري، في رقمنة أول تعداد للسكان في البلاد، والذي أجري سنة 1848، وكان أول إحصاء سكاني خارج أوروبا آنذاك.

وفيما يبلغ عدد سكان مصر في الوقت الحالي نحو 103 ملايين نسمة، لم يتجاوز تعداد السكان عند الإحصاء التاريخي الأول 4.3 ملايين نسمة.

ويعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، التعداد السكاني للبلاد بشكل متواصل، عبر ساعة سكانية في أعلى مبناه الرسمي في القاهرة.

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