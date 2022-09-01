الخبرة النرويجية لتطوير بناء السفن في الجزائر

استقبل وزير النقل منجي عبد الله يوم الثلاثاء، سفير مملكة النرويج بالجزائر كنوت لانغلند الذي أدى زيارة وداع للوزير، بمناسبة انتهاء مهامه في البلاد.

وحسب بيان للوزارة، فقد عبّر السفير النرويجي في لقائه مع الوزير عن “رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل، خاصة في مجال النقل البحري”.

وأشار السفير على وجه التحديد إلى “إعادة تنشيط عمل اللجنة البحرية المشتركة، المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي البحري الموقع بين البلدين في 2015”.

من جهته، نوّه وزير النقل بمستوى العلاقات السياسية و الاقتصادية بين البلدين، مذكرا بإرادة السلطات الجزائرية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في قطاع النقل البحري من خلال تطوير مجال إصلاح و بناء السفن، ومكافحة التلوث البحري، من خلال تبادل التجارب و الخبرات.