-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الخبرة النرويجية لتطوير بناء السفن في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 22
  • 0
الخبرة النرويجية لتطوير بناء السفن في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير النقل منجي عبد الله يوم الثلاثاء، سفير مملكة النرويج بالجزائر كنوت لانغلند الذي أدى زيارة وداع للوزير، بمناسبة انتهاء مهامه في البلاد.

وحسب بيان للوزارة، فقد عبّر السفير النرويجي في لقائه مع الوزير عن “رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل، خاصة في مجال النقل البحري”.

وأشار السفير على وجه التحديد إلى “إعادة تنشيط عمل اللجنة البحرية المشتركة، المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي البحري الموقع بين البلدين في 2015”.

من جهته، نوّه وزير النقل بمستوى العلاقات السياسية و الاقتصادية بين البلدين، مذكرا بإرادة السلطات الجزائرية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في قطاع النقل البحري من خلال تطوير مجال إصلاح و بناء السفن، ومكافحة التلوث البحري، من خلال تبادل التجارب و الخبرات.

مقالات ذات صلة
المتهم الرئيسي في مقتل الأستاذ يوسف يسلّم نفسه

المتهم الرئيسي في مقتل الأستاذ يوسف يسلّم نفسه

حاملون لشهادات غير معترف بها يعرضون دروسا خصوصية في الإنجليزية

حاملون لشهادات غير معترف بها يعرضون دروسا خصوصية في الإنجليزية

عصابة ضباط مزيفين احتالت على عشرات الضحايا في وهران

عصابة ضباط مزيفين احتالت على عشرات الضحايا في وهران

تصوير برلمانيّة لمواطنين بمرفق عام يحدث ضجة

تصوير برلمانيّة لمواطنين بمرفق عام يحدث ضجة

عودة المغتربين

عودة المغتربين

إخماد حريق مهول في السوق المغطاة وسط مدينة سطيف

إخماد حريق مهول في السوق المغطاة وسط مدينة سطيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد