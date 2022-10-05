الخبرة الهولندية لتعزيز قدرات مجلس المحاسبة

إطلاق برنامج تعاون على مدى خمس سنوات

أطلقت الجزائر برنامج تعاون مع هولندا لتعزيز قدرات مجلس المحاسبة، لاسيما في مجال تدقيق الأداء، حيث يمتد على مدى خمس سنوات ( (2022-2026.

وأوضح رئيس هذه الهيئة، عبد القادر بن معروف، خلال لقاء صحفي الأربعاء، على هامش مراسيم توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرنامج التعاون الثنائي الذي يحمل عنوان “شراكة 2″، أن “الهدف من هذا التعاون هو تعزيز مكاسب مجلس المحاسبة في مجال تدقيق الأداء وإعداد استراتيجية اتصال خاصة مع المواطنين”.

وأضاف أن برنامج التعاون هذا مع مجلس المحاسبة الهولندي يهدف إلى تطوير نشاط مجلس المحاسبة من خلال رفع قدرات القضاة والمراجعين الماليين الوطنيين في مجال تدقيق الأداء والاتصال المؤسساتي.

وقال بن معروف إن “النظام الهولندي لديه العديد من المزايا التنموية في هذا المجال، لاسيما من خلال قدرته على الابتكار في أنظمة تدقيق الحسابات”، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بعرض تجربة الخبراء الجزائريين في العديد من المجالات المتعلقة بتدقيق الحسابات حول تسيير الأموال العمومية.

ويعد هذا التعاون الثاني بين الهيئة الجزائرية ومجلس المحاسبة الهولندي، بعد برنامج “شراكة 1” الممتد بين سنتي 2017 و2021، والمتعلق ايضا بتدقيق حسابات الأداء المؤسساتي.

وأوضح رئيس مجلس المحاسبة أن “هذه المرحلة الثانية تتميز ببعثات ميدانية تضم خبراء جزائريين وهولنديين للتبادل حول عمليات تدقيق الحسابات الخاصة بعدة مواضيع، مثل التدقيق البيئي وتدقيق حسابات أهداف التنمية المستدامة”.

وأكد الموقع الآخر على مذكرة التفاهم، نائب رئيس مجلس المحاسبة الهولندي، إيووت إيرجانج، اهتمامه بتطوير عمل تدقيق حسابات الأداء، والتركيز على استعمال الأموال العمومية، لشرح هذه العملية للمواطنين، “لأن الأمر يتعلق بالضريبة المُحصلة لديهم”.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا البرنامج إعداد استراتيجية ترمي لنشر تقارير تدقيق الحسابات لإعلام المواطنين حول استخدام الأموال العمومية، حسب ما أوضح الممثل الهولندي.