الخبرة لا تتقاعد ولا تشيخ

في زمن تتسارع فيه المتغيرات، وتشتد فيه المنافسة بين المؤسسات والدول، يصبح الوقت هو العملة الأثمن، وتصبح الفعالية الإنتاجية معيارًا لنجاح أي منظومة.

وفي وسط هذا السباق، هناك خزّان بشري هائل يختزن سنوات من التجربة والمهارة والمعرفة، لكنه يُركَن غالبًا على رف النسيان فور بلوغ أفراده سن التقاعد. إنهم الكفاءات التي صنعت بالأمس النجاحات، والتي يمكنها اليوم –لو أُحسن استثمارها– أن تصنع الفارق للمسيِّر الناجح، ربحًا للوقت وضمانًا لجودة الأداء.

خزان خبرة

المسيِّرُ الناجح يدرك أن الخبرة المتراكمة لا تُقاس بعدد السنوات فقط، بل بعدد المواقف التي واجهها أصحابها، وحجم الحلول التي أبدعوها، ونوعية الأزمات التي تجاوزوها. هذه الكفاءات ليست مجرد موظفين أنهوا مسارهم الإداري، بل هي مكتباتٌ حية من المعرفة الميدانية، ومرجعيات قادرة على توفير استشارات عملية تختصر شهورًا وربما سنوات من التجربة بالنسبة للجيل الجديد.

في دول عديدة، تُنشأ برامج “الخبراء المتقاعدين” ويجري التعاقد مع هذه الكفاءات لساعات محدودة أسبوعيًّا، أو لإدارة مشاريع استشارية، أو للإشراف على تكوين الأجيال الجديدة. النتيجة هناك واضحة: انتقالٌ سلس للمعرفة، وتقليص الفجوة بين الأجيال، وتحقيق استدامة للخبرة داخل المؤسسات.

إن رصيد هذه الفئة هو مزيجٌ من الفهم العميق لطبيعة العمل، وفنون التعامل مع الأفراد، والقدرة على استشراف المشكلات قبل وقوعها، وهي ميزات يصعب أن يكتسبها الموظف الشاب مهما كان متفوقًا أكاديميًّا، إذا لم يحظَ بمرافقة مهنية ممن سبقوه في الميدان.

ضمان الفعالية الإنتاجية

في عالم الإدارة الحديثة، الوقت ليس مجرّد جدول ساعات، بل هو رأسمال إنتاجي. حين يستعين المسيِّر الناجح بكفاءات متقاعدة لتأطير مشروع أو تدريب فريق أو تقييم خطة، فهو يختصر مراحل طويلة من التجريب والخطأ، ويوجِّه طاقاته مباشرة نحو الإنتاجية الفعالة.

في قطاعات حساسة كالصحة، يمكن لطبيب متمرس أن يقدّم بروتوكولات علاجية مُجرَّبة توفر على المستشفى سنوات من البحث والتجريب. وفي التربية، يمكن لأستاذ قدير أو مفتش تربوي أو إداري أن يضع برامج تكوين مختصرة وفعّالة تعالج نقائص المدرسين والمتربصين الجدد في وقت قياسي.

التقاعد ليس نهاية العطاء

المشكلة أن ثقافتنا المؤساستية –في كثير من الأحيان– تتعامل مع التقاعد على أنه خط النهاية، لا بداية مرحلة جديدة من العطاء. والنتيجة ضياع موارد بشرية ثمينة في وقت نحن بأمسِّ الحاجة إليها.

جيلٌ يتعلّم من جيل

الاهتمام بهذه الفئة ليس فقط تكريمًا لماضيها، بل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال القادمة؛ فالموظف الشاب الذي يتلقى تكوينًا على يد صاحب خبرة ميدانية، يتشرَّب أساليب العمل الناجحة ويتفادى الأخطاء المتكررة، ويكتسب مهارات قيادية لا تُعلَّم في الكتب.

وهنا تتحقق المعادلة الذهبية: جيل جديد يتسلح بالمعرفة الحديثة، ويستفيد من حكمة وتجربة من سبقوه، فيتطور أسرع ويُنتج أفضل.

مؤشرٌ رقمي تجريبي

تقديراتٌ غير رسمية تشير إلى أن قطاع التربية والتعليم في الجزائر يُحال فيه سنويًّا ما بين 20,000 و30,000 أستاذ على التقاعد، وفي قطاع الصحة ما بين 5,000 و10,000 طبيب وممرض.

هذه الأرقام تقريبية، لكنها تعكس حجم الخزان البشري الذي يُفرَّغ سنويًا من الخبرة العملية.

غياب آليات منهجية للاستفادة من هذا الرصيد يجعلنا نخسر سنوات من التجربة المتراكمة، ونعود للبداية مع كل جيل جديد.

تجارب دولية ملهمة

اليابان: لديها نظام “المستشارين المخضرمين” الذين يجري التعاقد معهم بعد التقاعد لمرافقة المشاريع الصناعية، وتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة.

ألمانيا: تُشرك أساتذة جامعيين متقاعدين في الإشراف على الأبحاث ومراجعة الرسائل العلمية.

كندا: تخصص برامج حكومية لدعم المتقاعدين الراغبين في تقديم خدمات استشارية أو تدريبية داخل مؤسساتهم السابقة.

هذه النماذج تؤكد أن الكفاءات التي نعدّها في بعض البلدان “انتهت صلاحيتها” هي في الحقيقة رأسمالٌ معرفي يمكن أن يغيِّر قواعد اللعبة إذا وُضعت في الإطار المناسب.

المكاسب متعددة المستويات

1. مؤسسات أكثر فاعلية: لأن القرارات تُبنى على خبرة ومعرفة مسبقة، لا على التجريب العشوائي.

2. أجيال شابة مؤهلة: لأنها تتلقى تدريبًا نوعيًّا من مصادر موثوقة.

3. تقليص الأخطاء المكلفة: فالكفاءات المخضرمة ترى ما لا يراه المبتدئون.

4. رفع الروح المعنوية: عبر إشعار المتقاعدين بقيمتهم، وإعطائهم دورًا فاعلًا في مسار التطوير.

بنكٌ وطني للكفاءات المتقاعدة

من بين المقترحات العملية التي يمكن أن تُحدث فرقًا، إنشاء بنك وطني للكفاءات المتقاعدة، يتضمن قاعدة بيانات شاملة عن تخصُّصاتهم، وخبراتهم، وإنجازاتهم، مع آلية لربطهم بالمؤسسات التي تحتاج إليهم.

هذا البنك سيكون أشبه بجسر بين الماضي والمستقبل: من جهة يوفر للمؤسسات خزانًا جاهزًا من الاستشارات والخبرات، ومن جهة أخرى يمنح المتقاعدين فرصة لمواصلة العطاء بما يتناسب مع قدراتهم ووقتهم.

مسؤولية المسيِّر الناجح

المسيِّرُ الناجح ليس ذلك الذي يكتفي بتسيير الموارد الحالية، بل من يحسن استثمار كل طاقة متاحة، ويعرف أن خزان الخبرة في الكفاءات المتقاعدة هو وسيلته لربح الوقت وضمان الفعالية، فكل دقيقة تُهدر في إعادة اختراع حلول موجودة سلفًا، هي خسارة في السباق نحو النجاح.

الخبرة لا تشيخ

إن إدماج الكفاءات المتقاعدة في مسار التنمية المؤساستية ليس ترفًا، بل ضرورة إستراتيجية؛ فالخبرة الحقيقية لا تشيخ، بل تزداد قيمة كلما تراكمت. وفي عالم اليوم، حيث الوقت مورد نادر، فإن تجاهل هذه الفئة هو إهدار للفرص، في حين أن توظيفها بذكاء قد يكون المفتاح لتحقيق قفزات نوعية.

إنها دعوة مفتوحة لكل مسير، وكل مؤسسة، وكل صانع قرار: لا تتركوا كنز الخبرة يضيع… فالخبرة لا تتقاعد، بل تصنع الفارق.