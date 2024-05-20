الخروج من تحت الرماد

يشاء القدر أن يغيب طاقم المروحية الرئاسية التي كانت تُقلّ الرئيس الإيراني ووزير خارجيته رفقة سبعة آخرين من مرافقيه وطاقم المروحية، وهذا في ظرف مأساوي، عقب يوم وليلة سوداء من البحث والاستكشاف في أحلك الظروف المناخية والجغرافية.

رحل الرئيس، ولكن إيران باقية وتتجدد، والنظام الإسلامي باق ويتمدد.

لا خوف على إيران، هذا البلد المسلم الذي صمد كل هذه السنوات من الحصار الخانق وبقي مقاوما ورافعا للتحدي الأكبر أمام عتاة الأنظمة، مناصرا للحق الفلسطيني ولحقوق الشعوب في الاستقلال والانعتاق، مناصرا قويًّا قولا وعملا للمقاومة الفلسطينية ولبقية القوى الإسلامية في مواجهة الاحتلال الصهيوني في دول الطوق ودول الممانعة والرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان المغتصب.

إيران، ومنذ الثورة الإسلامية سنة 1979، لم تتوقف يوما عن جعل ثورتها الداخلية عنوانا وفي خدمة العالم الإسلامي ضد الهيمنة الغربية الإمبريالية والصهيونية، ولم تتخلّ يوما عن هذا الواجب الديني والأخلاقي في مساندة الشعوب والأنظمة والتنظيمات المكافِحة من أجل استقلالها وكسب رهان الاستقلال والاستقلالية عن هيمنة الغرب الاستعماري القديم والحديث.

لهذا كله، لا خوف على إيران من أي خلل سياسي رغم كيد الكائدين: فالنظام الدستوري في إيران فعّال ومحكم والمؤسسات قوية وتشتغل بشكل آلي، رغم الفاجعة والألم الذي يعصر قلوب الشعب الإيراني والقوى المناضلة من أجل العدالة والحرية في العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الثالث.

النظام الدستوري قائم، والمرشد الأعلى وباقي الشخصيات والمؤسسات باقية وتتولى بشكل سلس نظام الحكم والانتقال إلى المرحلة التي تلي الفاجعة، بكل رصانة وتدبير، تحضيرا لانتخابات رئاسية مسبقة في غضون خمسين يوما بحسب الدستور.

البلد لا خوف عليه حتى وهم يحزنون على فقدان رئيس الجمهورية ووزير خارجيته ومن معهما، من ممثل المرشد في محافظة أذربيجان الشرقية وحاكم المحافظة والفريق المرافق له وطاقم المروحية: سنرى قريبا جدا، بعد انجلاء الحقائق على أرض المأساة، وانتهاء التحقيقات في ملابسات تحطُّم المروحية، وتنظيم مراسيم الجنائز للشهداء الذي قضوا في هذا الحادث المريع، سنرى بداية التحضيرات لاستحقاقات انتخابية مسبقة، بقيادة المرشد ونائب رئيس الجمهورية الذي يتولى المنصب الشاغر بالنيابة الفعلية. ستكون هنات تعيينات لتسيير الأعمال، ولن يحدث أي خلل تنظيمي أو تسييري يُذكر.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي عرفت كيف تخرج من عنق الزجاجة قوية ومنتصرة على كل العقوبات والإكراهات ومتجاوزة كل مخططات التخريب والفوضى والهدم، ستعرف بالتأكيد كيف ستخرج أقوى حتى من ذي قبل، وهذا بفضل إيمانها بقوّتها وبنصرة شعبها على مختلف طوائفهم وميولهم واتجاهاتهم السياسية.

هذا الحدث، لن يكون سوى بمثابة كدمة، سرعان ما يتجاوزها الشعب المكلوم، ويعلم أن أعداءه، وهم كُثّر، يكيدون له كيدا، ويفرحون لما حدث ويفركون أصابعهم وأيديهم أمام المأساة، التي تضاف إلى مأساة الشعب الفلسطيني الصامد الشهيد المحتسب في غزة والضفة وفي لبنان واليمن وسورية. غير أن كيد الأعداء، وابتهاجهم بالحدث، لاسيما العدو الصهيوني، لن يزيد إيران والإيرانيين إلا عزيمة وقوة وتحديا أكبرى لجبر الكسر والخروج من تحت رماد المأساة، قوة جديدة في المنطقة والعالم، لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، بتحالفات قائمة مع دول المنطقة، قائمة وتتطور وتتوسع وتتكتل على درب تشكيل نظام اقتصادي سياسي وأمني أكثر عدلا ومساواة، لمجابهة التوسع الغربي الاستعماري في غرب وشرق آسيا، والأيام والسنوات المقبلة ستعلّمنا كيف سيصبح السم المزروع في أوصال الأمة الإسلامية، من تفرقة عرقية ومذهبية، مصلا يجري في عرق أمة مقبلة على نهضة تتهيأ لخروج المارد من القمقم.