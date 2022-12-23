الخزانة البربرية.. من الجزائر الى أفخم الفيلات في العالم

تفرض الصناعة التقليدية الجزائرية على مهندسي الديكور حصارا ناعما، فلا مناص من الوقوع في عشق قطع الاثاث الخشبية البربرية الاصيلة المصنوعة بسواعد قوية تجيد تطويع الخشب ونقشه بطريقة تعكس عمق التاريخ وتجدر العادات والتقاليد.

من بين أجمل القطع التي توجد في البيوت خاصة البربرية ذلك الصندوق الخشبي الذي يتقمص في كثير من الاحيانا دور الخزانة ويطلق عليه اسم أفنيق، وقد اشتهر نجارو قرية آث عباس في صناعة الأفنيق حتى صار قطعة تزين قصور أميرات العاصمة كخداوج العمياء وعزيزة.

الأفنيق ابى أن يقبع في دكاكين الخردوات والبروكونت ، وصار رائجا جدا في السنوات الأخيرة خاصة في البيوت الجزائرية التي تمزج بين الستايلات. الأفنيق عادة يوضع كأثاث مدخل أو بهو متغطرس في خشونته ومنباهي بنقوشه التي تتعاقبها الأجيال.

يمكن أن يصير الأفنيق قطهة بايو ويزين سفرة الطعام أو ان يحمل حاجيات المرآة في غرفتها ليصير كوافوز رغم أن هذا لايليق به.

لديكور مثالي ضغي أفنيق في المدخل وضعي فوقه مرآة عصرية وزينيه بتحف من الخزف كصحن “فيدبوش” لوضع المفاتيح وغيرها مما تملأ به الجيوب. من تحته ضعي زربية بربرية قبائلية أو ميزابية المهم أن تكون مليئة بالألوان.