الخزان الروحي للزوايا والمدارس القرآنية يضمن حماية البلاد

ملتقى وطني حول دورها في ترسيخ الاعتدال والوحدة الوطنية.. بلمهدي:

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الاثنين بمستغانم، أن الخزان الروحي للزوايا والمدارس القرآنية يضمن “قوتنا وسندنا لحماية البلاد وجمع الصف”.

وقال بلمهدي، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني الأول حول “دور الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل وتعزيز الوحدة الوطنية”، أن “الزوايا والمدارس القرآنية، التي تعطي الروح للمجتمع الجزائري، كانت لها ولا تزال مهمة وضع الخزان الروحي الذي يضمن قوتنا وسندنا لحماية البلاد وجمع الصف”.

وأردف الوزير: “لقد كانت الزوايا والمدارس القرآنية رباطات الوطنية الحقة والصادقة وجامعة للعلوم والأخلاق ولقيم المجتمع الجزائري، التي أراد الاستدمار سلخها إلى جانب كونها بلسما لآلامه في مختلف المراحل التاريخية، فأصبحت بحق قلعة الأمن الفكري والعقائدي والروحي للأمة”.

كما أكد بلمهدي أن الجزائر لا تزال وفية لمواقفها مع المظلومين والدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين، مستشهدا بمسيرة الأمير عبد القادر الذي جاور رباطات بيت المقدس وأنقذ النفوس البشرية في الشام وبمواقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتتناول التظاهرة العلمية والدينية، خلال اليوم الأول من الأشغال، الإشعاع الفكري والحضاري للزوايا في الجزائر وأثرها في تعزيز الدبلوماسية الروحية ودورها الفعّال في نهضة الأمة والمقاومة وتحرير الأوطان.

كما سيخصّص اليوم الثاني والأخير من هذا الملتقى لدور الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ معالم المرجعية الدينية الوطنية وترسيخ الخطاب الديني المعتدل، وترقية قيم الوسطية وتشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وصيانة الوحدة الوطنية إلى جانب تطوير التعليم التقليدي ونشر الثقافة الإسلامية وإصلاح ذات البين.