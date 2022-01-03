الخزري: “الجزائر ومصر لديهما محرز و صلاح ونحن نملك المجموعة”

أكد مهاجم المنتخب التونسي وهبي الخزري، أن نقطة قوة “نسور قرطاج” تكمن في روح المجموعة، وأن المأمورية ستكون صعبة في “كان” الكاميرون، لتواجد منتخبات قوية تضم نجوما على غرار محرز مع الجزائر وصلاح مع المنتخب المصري.

وقال نجم سانت إيتيان الفرنسي، في تصريحات أوردتها صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، : “الجزائر لديها رياض محرز، ومصر لديها محمد صلاح، لكننا نعتمد على الروح الجماعية، وعلى لاعبين يقدمون كل ما بوسعهم فوق الميدان”.

وأضاف الخزري: “الوقت مناسب لبلوغ النهائي في “كان” الكاميرون، لقد بلغنا نصف النهائي في مصر، وخرجنا أمام السنغال، وكنا نستحق الفوز، في الكاميرون ستكون أصعب لوجود منتخبات قوية”.

وتحدث الخزري، عن المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب التونسي، وقال: “واجهنا منتخب مالي في مصر، وهو منتخب كبير، يملك لاعبين ينشطون في أوروبا، ومنتخب موريتانيا واجهناه في تصفيات المونديال، وتعثرنا أمامه فوق ميدانه، في حين لا نملك فكرة كبيرة عن منتخب غامبيا”.