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رياضة

الخزري: “الجزائر ومصر لديهما محرز و صلاح ونحن نملك المجموعة”

سليم.ع
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الخزري: “الجزائر ومصر لديهما محرز و صلاح ونحن نملك المجموعة”
أرشيف
وهبي الخزري

أكد مهاجم المنتخب التونسي وهبي الخزري، أن نقطة قوة “نسور قرطاج” تكمن في روح المجموعة، وأن المأمورية ستكون صعبة في “كان” الكاميرون، لتواجد منتخبات قوية تضم نجوما على غرار محرز مع الجزائر وصلاح مع المنتخب المصري.

وقال نجم سانت إيتيان الفرنسي، في تصريحات أوردتها صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، : “الجزائر لديها رياض محرز، ومصر لديها محمد صلاح، لكننا نعتمد على الروح الجماعية، وعلى لاعبين يقدمون كل ما بوسعهم فوق الميدان”.

وأضاف الخزري: “الوقت مناسب لبلوغ النهائي في “كان” الكاميرون، لقد بلغنا نصف النهائي في مصر، وخرجنا أمام السنغال، وكنا نستحق الفوز، في الكاميرون ستكون أصعب لوجود منتخبات قوية”.

وتحدث الخزري، عن المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب التونسي، وقال: “واجهنا منتخب مالي في مصر، وهو منتخب كبير، يملك لاعبين ينشطون في أوروبا، ومنتخب موريتانيا واجهناه في تصفيات المونديال، وتعثرنا أمامه فوق ميدانه، في حين لا نملك فكرة كبيرة عن منتخب غامبيا”.

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التعليقات
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  • hakim

    ويتصدر منتخب السنغال القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في الكان، بـ 340.9 مليون أورو، ويتصدر قائمة نجوم أسود الطيرانغا ساديو ماني لاعب ليفربول ووصلت قيمته إلى 80مليون أورو.ويأتي منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني، ووصلت قيمة لاعبيه إلى 300 مليون أورو، ويتصدرلائحة الأفيال فرنك كيسي، نجم ميلان وقيمته 45 مليون أورو.ويحتل المنتخب النيجيري المركز الثالث، وقيمة النسور الخضر 217 مليون يورو، بعد استبعادفيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، وإيمانويل دينيس مهاجم واتفورد الإنجليزي، ويتصدر ويلفريدنيديدي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، القيمة السويقة بـ 60 مليون يورو.ويحتل منتخب المغرب المركز الرابع، وقيمة لاعبي أسود الأطلس 213 مليون أورو، ويتصدرقائمة المغرب مدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي بـ 70 مليون أورو.ويأتي منتخب الجزائر في المركز الخامس من حيث القيمة السوقية، ووصلت قيمة لاعبيه إلى 185مليون يورو، ورياض محرز هو الأعلى قيمة بين لاعبيه بـ 40 مليون أورو.

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