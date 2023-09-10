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رياضة

الخسارة أمام اليابان تُطيح بِمدرّب منتخب ألمانيا

الشروق الرياضي
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الخسارة أمام اليابان تُطيح بِمدرّب منتخب ألمانيا
ح.م
هانسي فليك

أنهى اتحاد ألمانيا لِكرة القدم، الأحد، مهام الناخب الوطني هانسي فليك، بعد سنتَين من الخدمة.

وعجّلت خسارة ألمانيا أمام الضيف الياباني (1-4)، بِإقالة الناخب الوطني هانسي فليك.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِألمانيا، سهرة السبت.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية بينها جريدة “بيلد”، أن التقني هانسي فليك لم يعد مدرّبا لِمنتخب بلادها.

ووجّهت الصّحافة الألمانية انتقادات لاذعة إلى المدرّب فليك، بعد خسارة لاعبيه أمام اليابانيين.

وعجز منتخب ألمانيا عن تذوّق حلاوة الفوز في المقابلات الخمس الأخيرة، بِاحتساب مواجهة اليابان. حيث انهزم أربع مرّات، وتعادل في لقاء واحد.

وكان التقني هانسي فليك (58 سنة) قد استهلّ مهام تدريب منتخب بلاده ألمانيا في أوت 2021، خلفا لِمواطنه يواخيم لوف.

وعيّن اتحاد ألمانيا لِكرة القدم ثلاثة تقنيين محلّيين، في الجهاز الفني لِمنتخب الأكابر، بينهم رودي فولر، الذي سبق له تدريب فريق “الماكينات” ما بين 2000 و2004.

وسيعمل هذا الثلاثي مُؤقّتا، على غرار حضوره في المباراة الودّية أمام الزّائر الفرنسي، سهرة الثلاثاء المقبل. ريثما يُعيّن اتحاد الكرة الألماني ناخبا وطنيا جديدا.

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