“الخضر” أفضل خط هجوم في تصفيات كأس العالم 2022

يلاحقون رقما قياسيا عالميا ويهدّدون إسبانيا والبرازيل

يواصل المنتخب الوطني الأول تسيّده لتصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الإفريقية، بتسجيله لأرقام قياسية بالجملة خلال الجولات الأربع الأولى، التي وضعته على رأس المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد، وكان الفوز على منتخب النيجر في الجولة الرابعة، أول أمس، برباعية نظيفة دليلا آخر على قوة بطل إفريقيا 2019، الذي استمر في سلسلة اللاهزيمة للمباراة 31 على التوالي، متفوقا على منتخب فرنسا وزيدان بـ30 مباراة، ومعدلا رقم الأرجنتين وأسطورتها مارادونا، في وقت يهدد فيه رقمي إسبانيا والبرازيل.

ويتفوق المنتخب الجزائري على باقي المنافسين في التصفيات المونديالية عن القارة السمراء في عدة إحصائيات متميزة، أبرزها امتلاكه لأقوى خط هجوم، بالإضافة إلى واحد من أفضل خطوط الدفاع لحد الساعة وقبل جولتين عن اختتام تصفيات دور المجموعات، لتحديد هوية المتأهلين العشرة إلى المباراة الفاصلة.

وفي نفس السياق، يتميز أشبال المدير الفني، جمال بلماضي، بخط الهجوم الكاسح، الذي نجح في تسجيل 19 هدفا كاملا في 4 مباريات فقط، منها 10 أهداف في مرمى منتخب النيجر (ذهابا وإيابا)، و8 أهداف في مرمى منتخب جيبوتي وهدف واحد في مرمى منتخب بوركينافاسو، ومن المرجح أن يرفع المنتخب الجزائري عدد أهدافه إلى رقم غير مسبوق في التصفيات المونديالية، وهو الذي سيواجه في الجولة المقبلة منتخب جيبوتي المتواضع، قبل استضافة منتخب بوركينافاسو على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الشهر المقبل، دون الحديث عن مباراتي الدور الفاصل في حال التأهل إلى تلك المرحلة طبعا، وإذا كان خط الهجوم سجل عددا كبيرا من الأهداف، فإن خط دفاع المنتخب الجزائري لم يتلق سوى هدفين في 4 مباريات، رغم المشاكل التي عانى منها بلماضي من أجل اختيار اللاعبين الأساسيين في هذا الخط، بسبب غياب عدة أسماء معروفة بداعي الإصابة، بن سبعيني وبلعمري عن مباراتي النيجر وعطال عن مباراتي جيبوتي وبوركينافاسو.

من جهة أخرى، وبفوزه على منتخب النيجر رفع المنتخب الوطني رقمه القياسي في عدد المباريات دون خسارة إلى 31 مباراة على التوالي، متجاوزا بذلك الرقم القياسي لمنتخب فرنسا وأسطورته زين الدين زيدان، الذي توقف عند حدود 30 مباراة، ومعادلا رقم منتخب الأرجنتين وأسطورته، الراحل دييغو أرموندو مارادونا، بـ31 مباراة على التوالي، علما أن “الخضر” هم المنتخب الوحيد صاحب السلسلة المستمرة بعد انتهاء سلسلة منتخب إيطاليا منذ أيام على إسبانيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد 37 مباراة دون خسارة، وسيكون منتخبا إسبانيا والبرازيل الهدف المقبل لأشبال بلماضي، على اعتبار أنهم يملكون سلسلة لا خسارة تاريخية توقفت عند 35 مباراة على التوالي.