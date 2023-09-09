“الخضر” أفضل منتخب في التصفيات الإفريقية

تصدّر المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، لائحة أفضل فرق تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ورغم بقاء ستّ مقابلات من عمر الجولة السادسة والأخيرة لِتصفيات “الكان”، إلّا أن ذلك لن يُؤثّر على ريادة “الخضر”.

وحاز منتخب جمال بلماضي 16 نقطة في 6 مقابلات، مُتزعّما اللائحة. وحلّ منتخبا مالي ومصر في المركز الثاني بِرصيد 15 نقطة، وجاءت السنيغال بطلة إفريقيا رابعة بِمجموع 14 نقطة.

وتألّق المهاجم محمد الأمين عمورة، لمّا تصدّر قائمة هدّافي “مُحاربي الصّحراء” في التصفيات، بِرصيد 3 أهداف.

واللاّفت أن عمورة لعب مباراة وحيدة فقط أساسيا، مُقابل خوضه 5 مواجهات بديلا في الشوط الثاني.