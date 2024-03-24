“الخضر” أقاموا صلاة العصر بِجامع الجزائر

زار لاعبو المنتخب الوطني بعد ظهيرة الأحد جامع الجزائر، هذا المَعْلَم ذو التصميم المعماري الفريد، والذي يُصنّف في خانة ثالث أكبر مسجد في العالم.

وقاد لاعبي “الخضر” رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الذي كان مرفوقا بِالنّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ومساعده نيل نغيز.

ولدى وصولهم، تلقى عيسى ماندي وزملاؤه عرضا تقديميا عن المكان من قبل مُرشد، أبرز لهم بعدها جميع التفاصيل المُتعلّقة بِبناء هذا المُجمّع الضّخم الذي يتربع على مساحة تُقدّر بِنحو 20 هكتارا.

وبعد زيارة أعلى نقطة من المِئذنة (الأعلى في العالم بِارتفاع 265 متر)، توجّه لاعبو المنتخب الوطني إلى القاعة الكبرى للصلاة، لِأداء صلاة العصر بِرفقة مئات المصلّيين الحاضرين.

هذا وقدّم قائد المنتخب الوطني ياسين براهيمي للشيخ محمد المأمون مصطفى القاسمي عميد جامع الجزائر، تذكارا رمزيا وقميصا مُوقّعا من طرف لاعبي المنتخب الوطني.