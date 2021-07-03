الخضر أقوى من منتخبات مُشارِكة في “اليورو”!

لخضر بلومي لـ"الشروق":

الخضر المرشح الأول للمونديال ومجموعتهم تضم منتخبات متواضعة

أعارض فكرة تشكيل منتخب إفريقي مشترك يشارك في الأورو

أكد نجم الكرة الجزائرية لسنوات الثمانينيات لخضر بلومي أن أشبال بلماضي أقوى من بعض المنتخبات المشاركة في اليورو، وهذا على غرار ويلز وفنلندا الشمالية ومقدونيا وبولندا، وحتى إسبانيا وبطل العالم منتخب الديكة، وقال الحائز على الكرة الذهبية الافريقية إن الخضر المنتخب المرشح الأول لمونديال قطر 2022 ومجموعته تضم منتخبات متواضعة، وقال إن فريقه السابق غالي معسكر يستحق الصعود للقسم الثاني الهاوي، كما عارض فكرة تشكيل منتخب إفريقي مشترك يشارك في الأورو مستقبلا وأشياء أخرى تكتشفونها في هذا الحوار الشيق:

أولا نهنئك على صعود فريق الغالي إلى القسم الثاني؟

شكرا لكم، فريق غالي معسكر يستحق الصعود للقسم الثاني الهاوي، بحكم أنه أدى مشوارا متميزا هذا الموسم تحت قيادة المدرب الشاب بصغير محمد الأمين ورئيس شاب ولاعبين شبان، حيث ذكرني هذا الإنجاز بالأيام الجميلة التي قضيتها بهذا الفريق العريق، وهذا الإنجاز هو صنيعة شباب أتوسم فيهم خيرا كبيرا، في العودة بغالي معسكر إلى القسم الوطني الأول، واستعادة أمجاده.

صراحة هل يمكننا أن نشاهد الموسم المقبل لخضر بلومي مدربا أو مسؤولا في فريق الغالي؟

أستبعد أن أكون ضمن الطاقم الفني والإداري لفريق الغالية وأفضل أن أبقى مناصرا وفيا للفريق.

كيف تقيّم مستوى أشبال بلماضي مقارنة مع المنتخبات الأوربية المشاركة في الأورو؟

مستواهم لم يكن كما كان عليه في الماضي، حيث اتضح للمتتبعين تواجد منتخبات ضعيفة جدا أمثال ويلز وفنلندا الشمالية ومقدونيا وبولندا، وحتى إسبانيا وبطل العالم فرنسا لم يقدما ما كان منتظرا منهما، لو شارك زملاء نجم مانشستر سيتي رياض محرز في مثل هذه المنافسة لقدموا وجها مشرفا للكرة الجزائرية بدلا عن زملاء العائد لمنتخب الديكة كريم بن زيمة الذي خرج من الباب الضيق بعدما كان يرغب في التتويج بالذهب في أول مشاركة له مع منتخب فرنسا بعد غياب طويل، لكن منتخب سويسرا أطاح به بضربات الجزائر بعدما أخفق مبابي في تسجيل الضربة الأخيرة، حتى أن منتخب إسبانيا وجد صعوبة كبيرة أمام هذا الأخير رغم النقص العددي، حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي بصعوبة كبيرة.

أنت مع تشكيل منتخب إفريقي مشترك يشارك في الأورو مستقبلا؟

لا أوافق على ذلك رغم أن إفريقيا تبقى من بين القارات الأولى في العالم التي تساهم بتطعيم النوادي العالمية بلاعبين كبار أمثال الريال والبارصا والسيتي وغيرهم.

هل ترى أن انتخاب شرف الدين عمارة على رأس الفاف إضافة كبيرة للكرة الجزائرية؟

أتوقع ذلك وأستطيع القول إن منذ انتخابه عاد بقوة فريق المحليين إلى الساحة الكروية العربية والإفريقية، كما أن لعمارة ليس غريبا على الكرة الجزائرية ويعود له الفضل في عودة شباب بلوزداد إلى مكانته في عهد لالماس وأتمنى له النجاح.

وماهو تقييمك لفريق المحليين بقيادة الماجيك بوقرة في أول ودية له؟

لمست في هذا الفريق الشاب في أول ودية له ضد ليبيريا 5-1 إرادة كبيرة للسير على خطى زملائهم في الفريق الأول والاقتداء بهم، والارتباط الوثيق بين المنتخب الأول ومنتخب المحليين، سيما وأن المشروع الذي يجمعهما هو واحد تحطيم الرقم القياسي الإفريقي والعربي في سلسلة المقابلات من دون هزيمة، خاصة وأن تعداد بوقرة يزخر هو أيضا بنجوم يتقدمهم صانع أفراح وفاق سطيف محمد عمورة مسجل رباعية في شباك ليبيريا، وأتوقع أنهم سيبصمون على مشاركتهم في كأس العرب للأمم التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة في ديسمبر المقبل بقطر، والبطولة الافريقية للمحليين بالجزائر عام 2023.

ابنك محمد البشير ضمن كتيبة بوقرة وشارك في ودية ليبيريا هل وصلته عروض أوروبية؟

هو يحلم بالاحتراف وإن شاء الله يحالفه الحظ وينظم إلى فريق محترم ويسير على خطى رياض محرز.

أشبال بلماضي مقبلون على تصفيات مونديال قطر بداية من سبتمبر المقبل.. ماهي حظوظهم؟

على الورق الخضر المنتخب الأول المرشح للـتأهل للدور المقبل، بحكم أن مجموعته تضم منتخبات متواضعة أمثال جيبوتي والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر بثوب البطل الإفريقي، ستتعامل باحترام وتحفظ مع جميع منافسيها وأن عملية القرعة تقابلها حقيقة الميدان، ولكن يجب الحذر ثم الحذر من منتخب بوركينافاسو لاسيما وأن اللعب في أدغال إفريقيا ليس سهلا.