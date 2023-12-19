“الخضر أقوياء ويمتلكون الموهبة للفوز بالكان”

المدرب الوطني السابق.. الصربي رايفاتس يؤكد:

تحدث المدرب السابق للمنتخب الوطني، الصربي ميلوفان رايفاتس عن حظوظ الخضر في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بساحل العاج، بالإضافة إلى الفترة التي مر بها على الخضر والتي كانت فاشلة.

وصرح رايفاتس في حوار مع موقع “العربي الجديد”: “أرى أن المنتخب الجزائري يملك فرصة جيدة في كأس أمم إفريقيا القادمة، كما أعتقد أنهم أيضا في الطريق لتقديم تصفيات كأس عالم 2026 مميزة، وآمل أن يتأهلوا لهذا الموعد”.

وأردف: “أرشح العديد من المنتخبات للذهاب بعيداً في “الكان” المقبل، هناك الجزائر، ساحل العاج، مصر، المغرب، السنغال، نيجيريا، الكاميرون، تونس وغانا، أعتقد أن كل تلك المنتخبات لديها فرصها في الفوز بلقب هذه البطولة”.

وتحدث رايفاتس عن الفترة التي تولى فيها زمام أمور المنتخب، حيث قال ” لقد أصبح كل شيء من الماضي البعيد الآن، بعد التعادل أمام المنتخب الكاميروني في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2018، شعر الجميع بأن الوقت قد حان للتغيير، بالنسبة لي تبقى تجربة وانتهت ”

وعاد للحديث حول علاقته المتذبذبة ببعض اللاعبين: “أعتقد أن المدربين يجب أن يختاروا اللاعبين الذين يتناسبون بشكل جيد ويقدمون مساهمة كبيرة للمنتخب، في نهاية المطاف يتحمل المدرب المسؤولية، لأنهم من يتخذون القرارات بشأن اختيار اللاعبين”.