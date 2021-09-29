“الخضر” أمام الجمهور بعد غياب دام سنتَين

جمهور النيجر في مباراة دولية لِمنتخب بلاده داخل القواعد، عام 2020 (الأرشيف)

يُرجّح أن تكون مواجهة النيجر بِالعاصمة نيامي أوّل مباراة للمنتخب الوطني الجزائري يحضرها الجمهور، منذ قرابة سنتَين خاض خلالهما المقابلات الدولية بِمدرجات شاغرة.

وتُجرى مواجهة النيجر في الـ 12 من أكتوبر المقبل، على الساعة الخامسة مساءً (التوقيت الجزائري ذاته)، في إطار الجولة الرّابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

ويحتضن ملعب “الجنرال سيني كونتشي” أطوار هذه المباراة، وهو منشأة كروية تتّسع لِنحو 50 ألف متفرّج.

وتتحدّث آخر التقارير الصحفية في النيجر، عن حضور الجمهور المحلي وقائع مواجهة منتخب بلادهم لـ “محاربي الصّحراء” أبطال إفريقيا.

ولعبت النيجر آخر مباراة لها بِالعاصمة نيامي (ملعب “الجنرال سيني كونتشي”) وبِحضور الجمهور، في الـ 26 من مارس الماضي. وحينها انهزمت بِثلاثية نظيفة أمام الزّئر الإيفواري، في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وكانت مواجهة المضيف البوتسواني في نوفمبر 2019، بِرسم الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022، آخر لقاء لِأشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي حضره الجمهور في المدرجات.

وتسبّب تفشّي جائحة “كورونا” في مطلع العام الماضي، في تجميد المنافسات الكروية عبر العالم، ثم استئنافها بِمدرجات شاغرة في أغلب ملاعب المعمورة.

وبِخصوص مباراة الجولة الثالثة من تصفيات المونديال بين الجزائر والنيجر، المُقرّر تنظيمها بِملعب البليدة مساء الـ 8 من أكتوبر المقبل. فإن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت في تاريخ سابق عن إقامتها بِمدرجات شاغرة.