“الخضر” أمام ساعة الحقيقة

تدخل التشكيلة الوطنية، اليوم الخميس، سابع معركة من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بمواجهة هامة أمام المنتخب البوتسواني. وهذا، قبل التنقل إلى الدار البيضاء المغربية، في إطار مباراة الجولة الثامنة من التصفيات، أمام المنتخب الغيني المقررة الاثنين المقبل، والكل عازم على اقتطاع تأشيرة التأهل قبل المواجهتين القادمتين شهر أكتوبر القادم، أمام المنتخبين الصومالي خارج الديار وأوغندا في ملعب المجاهد حسين آيت أحمد..

هدف يسعى أولا المدرب بيتكوفيتش إلى تحقيقه وفق العقد المبرم بينه وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ثم اللاعبين خاصة المتقدمين في السن، على غرار محرز وماندي وبونجاح وبلايلي وآخرين سيلعبون آخر مونديال لهم بعد نكسة الكاميرون 2022 التي لا تزال راسخة في أذهانهم، ولن تمحى إلا بالتواجد في مونديال القارة الأمريكية.

ولم يجد المدرب بيتكوفيتش صعوبة في تحضير كتيبته لمعركتي بوتسوانا وغينيا، فماعدا مدافع السيتي آيت نوري الذي أصيب ساعات قبل بداية التربص وعوِّض بالمدافع خاسف المتألق في كأس إفريقيا للاعبين المحليين، فإن كل التعداد حاضرٌ بإرادة كبيرة، وهو ما أكده اللاعبون في تصريحاتهم قبيل المواجهة، خاصة قبال العائد إلى التشكيلة بعد غياب دام أربع سنوات، مؤكدا أن الفرصة مواتية له للتألق مثلما يتألق مع ناديه الباريسي، موجها شكره للجماهير الجزائرية التي وقفت معه في الفترة السابقة ودعمته بقوة، زد على ذلك، أن الجماهير الجزائرية التي اقتنت الأربعين ألف تذكرة في أقل من نصف يوم ستكون حاضرة بقوة في المدرجات من أجل مساندة المنتخب الوطني الذي ينتظر منه أن يكون في يومه حتى يمطر شباك المنتخب البوتسواني بعدد من الأهداف.

وإذا كانت مباراة بوتسوانا تبدو في متناول التشكيلة الوطنية، فإن مباراة غينيا ستكون صعبة، خاصة وأنها ستُلعب بالدّار البيضاء المغربية، غير أنه لتفادي كل “العقبات”، ارتأى بيتكوفيتش التنقل في رحلة خاصة، 24 ساعة قبل المباراة، والعودة مباشرة بعد اللقاء، كما وُضعت كل الإمكانات في متناول التشكيلة الوطنية المجبرة على تحقيق نتيجة إيجابية، رغم أن الجميع ينتظر أن تكون أصعب، خاصة وأن المنتخب الغيني ألحق بـ”الخضر” أول هزيمة في تصفيات كأس العالم 2026، وهم مجبرون على الظفر بنقاطها للبقاء في المقدمة ووضع الخطوة الأولى في المونديال، وهو ما ينتظره كل أنصار ومحبي المنتخب الوطني الذين ينتظرون تأهلا خامسا، مع تحقيق نتيجة أحسن من تلك المحققة في مونديال 2014، حين تمكن رفقاء سليماني يومها من ضمان تأهل تاريخي للدور الثاني.

الحديث عن المنتخب الوطني والمواجهتين أمام بوتسوانا وغينيا، يجرّنا للحديث عن مصير المدرِّب بيتكوفيتش على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، وهل سيُجدد عقده مع “الخضر”، خاصة وأنه أعاد للتشكيلة الوطنية الرّوح التي فقدتها منذ الإقصاء من كأس العالم 2022، بعد الخروج مرتين متتاليتين من الدور الأول من نهائيات كأس إفريقيا للأمم؟ غير أن الأمور مؤجّلة إلى غاية مباراتي شهر أكتوبر، ومصيره سيتحدد في ضمان التأهل للمونديال من عدمه.. غير أن كل الأمور توحي بأنه سيعمّر طويلا على رأس “الخضر”، خاصة وأنه أصبح محل أطماع بعض المنتخبات.