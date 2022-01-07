الخضر – إسبانيا قريبا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن عبد الكريم بن عودة نائب المدير الفني للمنتخبات الوطنية، تواجد في إسبانيا خلال الفترة الماضية، وتفاوض بشأن خوض مواجهات ودية بين منتخبي البلدين في مختلف الفئات السنية وصولا للمستوى الأول..

حيث كشفت الفاف أن بن عودة التقى بمدير المنتخبات الإسبانية لكرة القدم، خوسي فرانسيسكو مولينا، وتناقش معه حول إمكانية التوقيع على اتفاقيات شراكة بين الجانبين تسمح للخضر و”لاروخا” بخوض مواجهات ودية في مختلف الفئات السنية.

تجدر الإشارة إلى أن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر قد رفض في فترة مضت الحديث عن “الوديات العالمية”، مؤكدا بأنها لن تتجسد على أرض الواقع سوى بعد التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.