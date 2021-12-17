“الخضر” استعرضوا بسباعية مع سعدان وهدف المساكني في الأذهان

تاريخ كروي طويل ومثير بين "الخضر" و"نسور قرطاج"

يتجدد الموعد بين المنتخبين الوطني ونظيره التونسي في موعد تاريخي، بمناسبة تنشيط نهائي منافسة كأس العرب، وسط طموح صريح لكسب اللقب، ويتزامن ذلك مع التاريخ الكروي والطويل والمثير الذي يجمع بين “الخضر” ونسور قرطاج، وهذا بالنظر إلى العدد الكبير من المباريات التي جمعتهما منذ الاستقلال (47 مقابلة)، وكذلك الطابع المحلي السائد. وفي الوقت الذي يبقى هدف المساكني خلال “كان 2013” في الأذهان، فإن “الخضر” حققوا 17 فوزا في المجموع، لعل أبرزها ما حدث في الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال 86، حين افتك أبناء سعدان فوزا برباعية في تونس وعزّزوه بثلاثية نظيفة في ملعب 5 جويلية.

يعد نهائي كأس العب المرتقب السبت فرصة أخرى للوقوف على التاريخ الكروي المثير بين المنتخبين الوطني ونظيره التونسي، حيث تقابلا في 47 مباراة، منها 26 مباراة ودية و21 مواجهة رسمية، حيث تعود أول مباراة بين المنتخبين إلى العام 1963 بتونس، وانتهت على وقع التعادل الأبيض، ليفتح مشوار طويل ومتنوع بين منتخبين جارين يملكان ماضيا كرويا مشرفا وطريقة لعب متشابهة نسبيا، بالنظر إلى طابع كرة شمال إفريقيا المبني على الجانب التقني والاستعراضي.

وفي الوقت الذي كانت السيطرة تونسية خلال فترة السبعينيات بالخصوص، حين تجاوز نسور قرطاج التشكيلة الوطنية في عدة مناسبات ودية ورسمية، من ذلك تصفيات مونديال 78، فإن السيطرة كانت جزائرية في الثمانينيات، ولعل أبرزها الفوز العريض في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 86 بالمكسيك، حسين عاد زملاء مناد بفوز عريض من تونس على وقع 4 أهداف كاملة مقابل هدف واحد، ليضيفوا فوزا آخر بثلاثية خلال مباراة العودة بالجزائر. أما في التسعينيات فقد عرفت تونس عودة نسبية تزامنا مع المرحلة الانتقالية التي مرّت بها الكرة الجزائرية، من ذلك فوز تونس في الجزائر بهدف لصفر، لحساب تصفيات “كان 2000”.

من جانب آخر، فقد عرفت المواجهات التي جمعت المنتخبين خلال السنوات القليلة الماضية سيطرة تونسية في المحطات الرسمية، بدليل الفوز الذي حققه زملاء المساكني في نهائيات “كان 2013” بهدف وقع في اللحظات الأخيرة، وفوز مماثل في دورة 2017 من كأس أمم إفريقيا (هدفان مقابل هدف واحد)، وقبل عامين تقابل المنتخبان وديا في الجزائر، حيث فاز أبناء بلماضي وديا بهدف لصفر، ليواصل أبناء بلماضي فرض منطقهم وديا، خلال المباراة التي جرت في تونس شهر جوان المنصرم، حيث عادت الكلمة لزملاء محرز بثنائية نظيفة، في الوقت الذي يتجدد الموعد اليوم السبت في نهائي مثير بين المنتخبين، بمناسبة تنشيط نهائي كأس العرب بقطر، وسط طموح كبير في افتكاك اللقب ومواصلة بسط السيطرة الجزائرية، هذه المرة تحت لواء المنتخب الوطني المحلي تحت إشراف المدرب مجيد بوقرة الذي يراهن على إمكانات لاعبيه فوق الميدان، بقيادة محرز وبراهيمي وبن دبكة وبلعمري وبن عيادة والبقية.

نتائج المواجهات بين الجزائر وتونس

مباريات ودية

1963: تونس – الجزائر 0 – 0

1972 : تونس – الجزائر 3 – 1

1972 : تونس – الجزائر 1 – 2

1974 : الجزائر – تونس 1 – 2

1982 : الجزائر – تونس 0 – 1

1982 : تونس – الجزائر 0 – 1

1984 : الجزائر – تونس 3 – 1

1985 : تونس – الجزائر 1 – 0

1988 : تونس – الجزائر 1 – 0

1989: الجزائر – تونس 2 – 0

1989: تونس – الجزائر 0 – 0

1991: الجزائر – تونس 2 – 1

1991: تونس – الجزائر 0 – 0

1992: تونس – الجزائر 1 – 1

1994: تونس – الجزائر 1 – 0

1995: الجزائر – تونس 2 – 1

1995: تونس – الجزائر 2 – 0

1997: تونس – الجزائر 0 – 0

1997: تونس – الجزائر 0 – 1

2000: تونس – الجزائر 2 – 2

2011: الجزائر – تونس 1 – 0

2015: تونس الجزائر 1 – 1

2019: الجزائر تونس 1 – 0

2021: تونس – الجزائر 0 – 2

تصفيات الألعاب الإفريقية

1964 : الجزائر – تونس 1 – 0

1965 : تونس – الجزائر 0 – 0

تصفيات كأس العالم

1968 : الجزائر – تونس 1 – 2

1968 : تونس – الجزائر 0 – 0

1977 : تونس – الجزائر 2 – 0

1977 : الجزائر – تونس 1 – 1

1985 : تونس – الجزائر 1 – 4

1985 : الجزائر – تونس 3 – 0

تصفيات كأس أمم إفريقيا

1975 : تونس – الجزائر 1 – 1

1975 : الجزائر – تونس 1 – 2

1987 : الجزائر – تونس 1 – 0

1987 : تونس – الجزائر 1 – 1

1999 : الجزائر – تونس 0 – 1

1999 : تونس – الجزائر 2 – 0

تصفيات الألعاب الأولمبية

1975 : الجزائر – تونس 1 – 1

1975 : تونس – الجزائر 2 – 1

ألعاب البحر المتوسط

1975 : الجزائر – تونس 2 – 1

1979 : الجزائر – تونس 1 – 1

1983 : الجزائر – تونس 3 – 2

تصفيات الألعاب الإفريقية

1987 : تونس – الجزائر 0 – 2

البطولة العربية

1987 : الجزائر – تونس 0 – 0

نهائيات كأس أمم إفريقيا

2013: تونس – الجزائر 1 – 0

2017: الجزائر – تونس 1 – 2

تقابل المنتخبان وديا في 26 مباراة.. فاز المنتخب الوطني 12 مرة وتعادل في 7 مناسبات وخسر في 7 مباريات أخرى.

تقابل المنتخبان في 21 مباراة رسمية، حقق فيها المنتخب الوطني 9 انتصارات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 5 مواجهات.

يعد المنتخب الوطني صاحب أكبر عدد من الانتصارات (17 فوزا)، وسجل الهجوم 48 هدفا، وتلقى الدفاع 46 هدف.

أثقل فوز للمنتخب الوطني كان بنتيجة (4 – 1) وثلاثية نظيفة لحساب ذهاب وإياب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال 86. أما أثقل خسارة فكانت بثلاثية دون رد في مباراة ودية جرت في ملعب المنزه عام 1976.