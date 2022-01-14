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رياضة

الخضر” الأكثر شعبية إفريقيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

باقي بوخالفة
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الخضر” الأكثر شعبية إفريقيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حلّ المنتخب الجزائري لكرة القدم، الأول إفريقيا في ترتيب المنتخبات الأكثر شعبية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع “زيزيلت سبورتس” المتخصص، فإن المنتخب الوطني يعد الرقم واحد، من بين المنتخبات الإفريقية المشاركة حاليا في “كان” الكاميرون  من حيث المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ذات الموقع فإن “الخضر” يحتلون الصدارة بـأكثر من 4.2 مليون متابع، متفوقين على بقية المنتخبات الأخرى المشاركة في دورة الكاميرون.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني،  بـ3.4 مليون متابع، متفوقا على منتخب المغرب الذي يملك 2.2 مليون متابع ، يليه منتخب نيجيريا في المركز الرابع بـ2.1 مليون.

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