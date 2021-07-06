الخضر المنتخب الوحيد القادر على الإطاحة بأي منتخب عالمي

قال إن نبيل وناس حارس مستقبلي.. اليامين بوغرارة لـ لشروق

أشاد الحارس الدولي السابق اليامين بوغرارة بالحارس الحالي لمنتخب الشباب لأقل من 20 سنة، نادي سانت إيتيان الفرنسي نبيل وناس.

وقال المدرب السابق لشبيبة سكيكدة أن حارس نادي سانت إيتيان الفرنسي نبيل وناس قدم كأس عربية ممتازة بمصر وتألق بشكل لافت للانتباه وهذا بشهادة كل المتتبعين خاصة ضد المغرب في ربع النهائي، إذا تمكن من صد ركلتي جزاء، حتى أن ناديه هنأه على ذلك وأشاد بأدائه الكبير.

وتوقع اللاعب السابق لشبيبة القبائل أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيوجه له الدعوة مباشرة بعد مونديال قطر 2022 وهو مستقبل الخضر وخليفة مبولحي، وعن تغيير الملعب، وتغيير موعد نهائي كأس العرب وتغيير الحكم يومين قبل النهائي بين الجزائر والسعودية،قال أن ذلك ليس من أخلاقيات اللعبة ويدعو أي متابع لكرة القدم للشك بترتيب الأمور لصالح منتخب معين وأضاف قائلا إن ذلك يبقى وصمة عار على المنظمين بجمهورية مصر العربية حتى ولو لم تشارك في هذه الفضيحة، فكل الدول المشاركة عرب ويجب أن تكون المنافسة على التاج العربي بشرف وبكل روح رياضية وليس بطرق مشبوهة، وأن جميع دول العالم تلعب النهائي في حدود الثامنة ليلا ماعدا هذا النهائي. وعن حظوظ المنتخب الجزائري في هذه الدورة قال إن الجميع يؤكد أن زملاء مسجل الثنائية في شباك نسور قرطاج محمد رفيق عمر الأفضل في الدورة فنيا وبدنيا وإنهم قدموا مردودا راقيا يتحسن من لقاء الى اخر بشكل تصاعدي وابانوا على إمكانيات كبيرة فرديا وجماعيا وان هذه مجموعة رائعة تستحق التشجيع.

وعن مستوى أشبال بلماضي قال الحارس السابق لجمعية عين مليلة إنه من خلال تتبعنا لمباريات اليورو وكوبا أمريكا نستطيع القول إن زملاء نجم مانشيستر سيتي رياض محرز هم المنتخب العربي والإفريقي الوحيد القادر على الاطاحة بأي منتخب عالمي، والدليل على ذلك أنه فاز وديا بثلاثية نظيفة على منتخب كولومبيا الذي يواجه هذا المساء في ربع نهائي كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل 2021 الأرجنتين إضافة إلى تواضع مستوى بعض المنتخبات المشاركة في اليورو وهذا على غرار ويلز وفنلندا الشمالية ومقدونيا وبولندا، وحتى إسبانيا وبطل العالم فرنسا الذين لم يقدموا ما كان منتظر منهم، وقال لو شارك زملاء نجم مانشستر سيتي رياض محرز في مثل هذه المنافسة لبلغوا أدوار متقدمة.