… الخضر بروح جديدة!

الوافدون يكتشفون أجواء المنتخب و"الشروق" تنقل الانطباعات

اكتشف اللاعبون الجدد للمنتخب الوطني المعنيون بمواجهتي أوغندا وتنزانيا، ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023، أجواء “الخضر”، بعد خوضهم أول حصة تدريبية بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى.

وعرفت هذه الحصة حضور جميع اللاعبين الجدد، ويتعلق الأمر بكل من حارس أنجي الفرنسي أنتوني ماندريا، والمدافع الأيمن الجديد لنادي ليل الفرنسي حكيم زدادكة، والمدافع الأيسر لنادي بوافيستا البرتغالي يانيس حماش، ولاعب كورتريك البلجيكي عبد القهار قادري، ومهاجم وفاق سطيف رياض بن عياد، ومهاجم نيس الفرنسي بلال براهيمي، وبلال عمراني قلب هجوم نادي كلوج الروماني.

وعبر هؤلاء في أول انطباع لهم عن سعادتهم الكبيرة بتمثيل المنتخب الجزائري، مؤكدين على عزيمتهم الكبيرة في التألق مع كتيبة المدرب جمال بلماضي، خلال المحافل القادمة، وتقديم الإضافة المرجوة منهم.

قادري: جئنا لضخ دماء جديدة وسنقدم الإضافة المرجوة

وعجز عبد القهار قادري عن وصف فرحته بانضمامه لأول مرة لصفوف المنتخب، قائلا في تصريحات لوسائل الإعلام بعد التدريبات: “الحمد لله، شرف لي تلقي دعوة المنتخب الوطني، لقد كانت فرحة لا توصف، وبإذن الله سأكون في المستوى لإسعاد الشعب الجزائري”، مضيفا: “أريد أن أسير على خطى اللاعبين الذين تخرجوا من نادي بارادو، ومثلوا المنتخب الوطني، نجاحهم يحفزني على العمل”. وختم: “قدومنا جاء من أجل ضخ دماء جديدة للمنتخب في هذه المرحلة، وبإذن الله سنقدم الإضافة المرجوة منا، ونحقق نتائج جيدة”.

عمراني: رغبتي كبيرة في التسجيل أمام أوغندا والتأكيد على قدراتي

من جانبه، أكد بلال عمراني، مهاجم نادي كلوج الروماني، استعداده لتقديم الإضافة للمنتخب في أول استدعاء له، قائلا في هذا السياق: “لقد حظيت بترحيب حار من قبل المجموعة، وكل اللاعبين كانوا لطفاء معي.. هدفي إظهار إمكانياتي في الملعب، وإثبات قدرتي على اللعب للمنتخب الوطني، وأتمنى أن يكون ذلك في مباراة يوم السبت (أمام أوغندا)، ولما لا أسجل هدفا”. وتابع: “كنت أتمنى لقاء القائد رياض محرز، لكنه ليس هنا في هذا التربص.. أنا فخور بتمثيل الألوان الوطنية، ومتحمس للقاء الجماهير يوم السبت”.

بن عياد: سليماني وبونجاح قدوتي وجاهز لرفع التحدي

وتحدث بن عياد، عن دعوته لأول مرة لتمثيل “محاربي الصحراء” في تصريح لوسائل الإعلام قائلا: “أنا جاهز لاستغلال هذه الفرصة التي منحت لي، وسأعمل لأكون عند حسن الظن”. وأضاف: “أتخذ إسلام سليماني، وبغداد بونجاح كمثالين في النجاح، وأتمنى أن أقدم الإضافة للمنتخب الوطني، كما فعلا في العديد من المحطات”.

حماش: شعرت بأنني جزء من عائلة “الخضر” من الوهلة الأولى

وأعرب يانيس حماش، المدافع الأيسر لنادي بوافيشتا البرتغالي، عن ارتياحه بعد أول يوم له مع المنتخب، قائلا في تصريح لوسائل الإعلام في “المنطقة المختلطة” بمركز سيدي موسى عقب أول حصة تدريبية: “لقد مر كل شيء بشكل جيد في اليوم الأول لي في المنتخب الوطني. خضنا أول حصة تدريبية مع المجموعة، وقد كانت رائعة.. لم نجد صعوبة في التأقلم مع المجموعة، اللاعبون استقبلونا بحفاوة، لم نشعر بأننا جدد، لقد أحسسنا مباشرة بأننا جزء من العائلة”، وختم: “المدرب يضع ثقته بنا، وبما أننا هنا، هذا يعني أننا نستحق ذلك، وسنعمل بجد يوميا، للاندماج مع المجموعة، والمشاركة في المباراة”.

وينتظر المدرب بلماضي الكثير من اللاعبين الجدد، وهذا من أجل إعادة الروح للمنتخب الوطني وخلق المنافسة التي غابت في المباريات الأخيرة لـ”الخضر” وساهمت بشكل فعّال في تراجع مستواه، حيث قال في هذا الشأن إن “جميع اللاعبين الجدد يستحقون التواجد مع “الخضر””، وهو يراهن عليهم كثيرا لرفع مستوى المنتخب”.

وبفضل هذه التغييرات التي مست جميع الخطوط والمناصب تقريبا، وأيضا سياسة بلماضي التي كشف عنها في ندوته الصحفية الأخيرة، المتعلقة بعدم غلق أبواب المنتخب في وجه أي لاعب يتواجد في “فورمة” عالية، فإن المناصب باتت غالية في بيت “الخضر”.