الخضر بلغوا 30 مباراة من دون هزيمة ويعادلون رقم فرنسا

بالرغم من أن التأهل للمونديال أهم من الأرقام القياسية

فوز المنتخب الجزائري، سهرة الجمعة أمام منتخب النيجر بسداسية كاملة مقابل واحد، رفع رقم المباريات من دون هزيمة إلى 30 مباراة كاملة، ليتم بذلك معادلة رقم منتخب فرنسا المحقق ما بين سنتي 1994 و1996 قبل عهد زين الدين زيدان، وهو حاليا الوحيد في العالم الذي يحمل هذه السلسلة المستمرة من دون هزيمة، على أمل أن يفوز في نيامي ليعادل رقم منتخب الأرجنتين البالغ 31 مباراة من دون هزيمة، وطبعا سيتفوق على منتخب فرنسا. وفي الثلاثين مباراة من دون هزيمة، ربح الخضر 22 مباراة ولم يتعادلوا سوى في ثماني مناسبات، كانت واحدة منها مع منتخب المكسيك المصنف ضمن كبار العالم.

ولم يعد يفصل الخضر سوى بضعة أيام لبلوغ ثلاث سنوات كاملة من دون هزيمة حيث أن آخر خسارة حدثت في البنين بتاريخ 16 أكتوبر 2018، وهي بالمناسبة الخسارة الوحيدة في مسيرة جمال بلماضي على رأس منتخب الجزائر، مع الإشارة إلى أن رقم الأرجنتين الذي يأمل الجزائريون في معادلته تحقق ما بين سنتي 1991 و1993 قبل عهد الظاهرة ليونيل ميسي.

ولن يسبقهم في هذه الحالة في تاريخ لعبة كرة القدم، سوى ثلاثة منتخبات هي إيطاليا بـ37 مباراة من دون هزمة، ومنتخب إسبانيا في زمن إنييستا وتشافي بـ35، وأيضا منتخب البرازيل بنفس الرقم، ويتوجب على الخضر حصد انتصارين ممكنين أمام جيبوتي في المغرب وبوركينا فاسو في البليدة، مع الفوز في مباراتين وديتين وتفادي الهزيمة في المباريات الثلاث، من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا في بداية سنة 2022، لأجل معادلة الرقم الكبير والصعب لمنتخب إيطاليا بـ 37 مباراة من دون هزيمة.

المشكلة هي أن الخضر بإمكانهم بلوغ هذا الرقم من دون بلوغ المونديال، إذا تعادلوا في مباراتي نيامي وأمام بوركينا فاسو في الجزائر، وهذا ما لا يتمناه الجزائريون الذين اقتنعوا بكلام جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية، الذي بدا مهتما بالتأهل لكأس العالم في قطر، وغير منشغل بالحسابات التي تؤدي به إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي في تفادي الهزيمة الذي جعل أنظار العالم تتجه الآن إلى المنتخب الجزائري بعد أن سقط الإيطاليون مؤخرا على أرضهم أمام منتخب إسبانيا.