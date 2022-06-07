الخضر تجاوزوا النكسة..  لا تذبحوا ديلور ومحرز الأحسن عالميّا

عشية مواجهة تنزانيا... عصاد لـ"الشروق":

قال اللاعب الدولي صالح عصاد في حوار خصّ به الشروق أن المنتخب الوطني تجاوز صدمة الكاميرون بعد الفوز أمام أوغندا، مؤكدا أن التأكيد سيكون الأربعاء أمام تنزانيا، مشيرا أنه لا داعي للشك في غياب محرز الذي اعتبره أحد أحسن اللاعبين في العالم، كما تحدث عن عودة ديلور، وقرار لاعبي أصحاب التجربة بالبقاء لتقديم تجربتهم في الاستحقاقات القادمة.

ما رأي اللاعب الدولي السابق صالح عصاد في اللقاء الأول أمام أوغندا والفوز بثنائية؟

أنا أضع نفسي مكان اللاعبين والمدرب جمال بلماضي، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مرّ بها المنتخب، والإقصاء المرّ من التواجد في كأس العالم القادمة المقررة نهاية السنة بقطر، وكل ما قيل حول مباراة الكاميرون، حتى أنا كنت خائفا قبل المواجهة من ردة فعل اللاعبين، الحمد لله كانت إيجابية، حققنا فوزا مهما، يجعل بدايتنا موفقة في تصفيات كأس إفريقيا 2023 المقررة بالكاميرون.

تبدو مقتنعا بمردود اللاعبين؟

نعم، مقتنع بما قدمه اللاعبون في هذه المباراة التي كانت صعبة جدا، بعد الذي حدث مؤخرا، لاعب مثل بلايلي أبهر الجميع وسجل هدفا رائعا، دخول آدم وناس كان إيجابيا بعد غياب عن الخضر، حتى اللاعب توبة أظهر أنه لاعب متكامل… لا نستطيع أن نطلب من اللاعبين الذين كانوا متأثرين بعد إقصاء من منافسة كبيرة ككأس العالم، مباراة استعاد فيها اللاعبون الثقة بعد الذي حدث لهم، وأحسست أن الجميع طوى ملف الإقصاء، وبدأ التفكير في المستقبل، والعمل على التأهل إلى كأس إفريقيا القادمة، والاستحقاقات التي تنتظر منتخبنا الوطني، فالفوز هو بادرة خير لما هو قادم.

نفهم أنه في حالة الخسارة أو التعادل كانت الأمور ستتعقد؟

نعم، لا قدر الله، خسارة أو التعادل أمام أوغندا كان الشك سيسيطر على اللاعبين وصعب علينا الخروج منه، والفوز سهل على اللاعبين والمدرب وإيجابي لما هو آت مستقبلا.

معنى ذلك، صالح عصاد، أن الرسالة التي وجّهها بلماضي للاعبين وصلت؟

نعم، أحسست أن رسالة جمال بلماضي وصلت، وذلك بسبب العلاقة بين المدرب وبين اللاعبين قوية ومتينة، كما أظن أنه نجح في مهمته حيث قام بعمل بسيكولوجي كبير، وكل اللاعبين طبّقوا ما طلبه منهم….عندما نشاهد ما قام به بلايلي بعد تسجيله الهدف الثاني، واتجاهه مباشرة إلى مدربه دليل على العلاقة التي تربط المدرب بكل اللاعبين.

المدرب جلب لاعبين جدد لكن لم يقحمهم في اللقاء الأول.. ما تعليقك؟

أظن أن ما قام به المدرب مع اللاعبين الجدد هو عين العقل، وعدم إقحامهم كأساسيين في المباراة الأولى أمر عاد جدا، وحسب تجربتي في كرة القدم أظن الوقت المناسب لإشراكهم هو بعد الفوز، أو خلال نتيجة يكون الانتصار فيها مضمون ليسهل إدماجهم، خاصة وأن اليوم المنتخب خرج من كارثة أمام الكاميرون وبعدها تدخل لاعبا شابا، يعني أنك قضيت عليه قبل أن يبدأ مشواره مع الخضر.

قرار بعض اللاعبين المخضرمين مواصلة المشوار وعدم الاعتزال ..قرار صائب؟

حسب رأيي اللاعب الذي يضحي من أجل البقاء في المنتخب، واللاعب الذي يرى أنه لازال قادرا على العطاء في ناديه والمنتخب..لا بد من مساعدته لأننا نستفيد من تجربته، ويرافق اللاعبين الجدد للتأقلم، لا بد أن نثق فيه.. السن ليس معيارا في كرة القدم، مادمت تستطيع تقديم الأحسن والأفضل فذلك يفيد المجموعة…

أنت ربما تقصد سليماني؟

لاعب مثل سليماني لازال قادرا على العطاء، حتى إذا لم يلعب في التشكيلة الأساسية، فالمدرب بحاجة إليه في المجموعة، فإنه يساعد كثيرا وخاصة بتجربته التي اكتسبها طوال السنوات التي قضاها في ميادين كرة القدم، تربد الحقيقة نحن الآن نريد لاعبين محاربين استعدادا للاستحقاقات القادمة بداية من كأس إفريقيا القادمة وصولا إلى كأس العالم 2026.

الفوز على أوغندا عبدت الطريق للتأهل إلى كأس إفريقيا 2023؟

طبعا بعد الإقصاء أمام الكاميرون، فالفوز أمام أوغندا هو انطلاقة جيدة نحو التأهل إلى كأس إفريقيا، علينا أن نحفظ الدروس السابقة، وأتمنى لهم ملاعب سابق ومحب ومتابع للمنتخب النجاح والتأهل الى كأس افريقيا والاستحقاقات القادمة.

صالح قيل الكثير حول غياب رياَ محرز…ما تعليقك؟

كنت لاعبا محترفا..وأقول الحقيقة، هناك لاعبون يعانون من إصابة لكنهم لا يريدون الإفصاح عنها لوسائل الاعلام لعدة اعتبارات، مرات عديدة لعبت في المنتخب وأنا مصاب ولم أكن أصرح به علنا…

فمثلا محرز، مصاب حسب تقرير طبي، وقد تعب بعد موسم طويل وشاق، فلا داعي لإحداث كل هذه الأقاويل…

يعني أنك مع إراحة بعض اللاعبين في هذا الوقت؟

تريد الحقيقة، لا أفهم هذا التحامل ضد اللاعب رياض محرز الذي قدم الكثير منذ مجيئه إلى المنتخب، فالمدرب جمال بلماضي يعرف أن اللاعب مصاب وتعب بعد موسم شاق، لماذا ندخل الشك في المنتخب.

مدحت كثيرا في كل حواراتك رياض محرز الذي يلعب في نفس المنصب الذي كنت تلعب فيه.. هل لازال المنتخب في حاجة إلى خدماته؟

طبعا لازال قادرا على العطاء، اعتبره أحد أحسن اللاعبين في العالم، قلت إن لاعبا كبيرا في السن نحتاجه في المنتخب، فما بالك برياض محرز الذي لازال في الميدان وهو الأحسن. عيب وعار على الذي يفكر في اعتزال رياض…

ما رأيك في عودة ديلور؟

القرار الذي اتخذه في البداية ديلور تحدث عنه جمال بلماضي مرات عديدة، لا أريد العودة إليه اليوم، لا نذبح ديلور، اليوم يريد العودة، لأنه يعلم أن المنتخب فوق الجميع، عودته ستكون مفيدة ونحن في حاجة إلى كل اللاعبين الذين يقدمون الإضافة إلى المنتخب في الاستحقاقات القادمة.

نلعب اليوم أمام تنزانيا.. كيف ترى هذه المواجهة؟

بعد الفوز على أوغندا، على اللاعبين أن يعملوا كل ما في وسعهم من أجل العودة بفوز أو تعادل من تنزانيا، من أجل ضمان تواجد مبكر في كأس إفريقيا القادمة.

ما رأيك في الذي ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي؟

هناك الرأي والرأي الآخر، لكن الجميع وراء المنتخب ويشجعونه رغم الإقصاء لأنه يدخل في لغة كرة القدم…