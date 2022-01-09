“الخضر” تدربوا لأول مرة بالكاميرون ويراهنون على بداية قوية أمام سيراليون

بلماضي سيعقد ندوة صحفية الإثنين

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم أول حصة تدريبية له الأحد، بالملعب الملحق التابع لملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، الذي سيحتضن المواجهة الأولى لـ”محاربي الصحراء”، يوم الثلاثاء، أمام منتخب سيراليون، ضمن فعاليات دور المجموعات لكأس إفريقيا الجارية وقائعها بالكاميرون، وتستمر إلى غاية 6 فيفري المقبل. وكانت بعثة المنتخب الوطني قد حطت الرحال ليلة أمس الأول، بمدينة دوالا الكاميرونية، وسط تعزيزات أمنية مشددة، للمشاركة في كأس إفريقيا 2021 المؤجلة إلى غاية الآن بسبب انتشار فيروس كورونا، والدفاع عن لقبه المحقق في دورة مصر 2019.

لعنة “كورونا” تطارد “أبطال إفريقيا” ومحرز يندمج

ولا تزال لعنة فيروس “كورونا” تطارد المنتخب الوطني عشية انطلاق رحلة الدفاع عن لقبه، حيث عرفت بعثة “محاربي الصحراء” غياب مدافع الغرافة القطري، مهدي تاهرات، المصاب بفيروس كورنا وفق تصريحات رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، شرف الدين عمارة، فضلا عن مساعد المدرب سيرجو رومانو الذي ظهرت عليه أعراض كورونا مؤخرا. هذا الثنائي فضل البقاء في العاصمة القطرية الدوحة إلى غاية التماثل نهائيا للشفاء، والالتحاق بعدها بالمنتخب في الكاميرون. وقبل هذا الثنائي كان العديد من اللاعبين قد أصيبوا بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بكل من محمد أمين توغاي ويوسف بلايلي وحسين بن عيادة وسفيان بن دبكة وحتى سليماني وبن سبعيني، وآخرون لم يكشف عن أسمائهم من قبل “الفاف”.

بلماضي يبرمج حصة فيديو ويكشف نقاط قوة وضعف سيراليون

وعرفت الحصة التدريبية المقامة بالكاميرون اندماج القائد رياض محرز الذي غاب عن تربص الدوحة، بسبب ارتباطه مع ناديه مانشستر سيتي قبل التنقل إلى دبي لعقد قرانه على “الطريقة الإسلامية” مع عارضة الأزياء البريطانية تايلور وورد، وهذا بإذن من المسؤول الأول عن العارضة الفنية لـ”الخضر” جمال بلماضي. ويراهن المنتخب الوطني على تحقيق انطلاقة موفقة وقوية في نهائيات كأس إفريقيا، والكشف مبكرا عن نواياه في المنافسة على لقب “الكان” والعودة بالتاج من الكاميرون للمرة الثانية على التوالي، في سابقة ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر لو تتحقق، علما أن المدرب جمال بلماضي برمج حصة فيديو مع اللاعبين، من أجل دراسة نقاط ضعف وقوة سيراليون، وشرحها لعناصره بصفة دقيقة، في وقت يرتقب ألا يحدث تغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية مقارنة بتلك التي خاضت لقاء غانا الودي في تربص الدوحة.

إلى ذلك، ووفق القوانين المعمول بها على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، فإن المدرب جمال بلماضي سيعقد اليوم بداية من الساعة الواحدة والنصف زوالا بتوقيت الجزائر، ندوة صحفية يتطرق فيها إلى الحديث عن مواجهة سيراليون واستعدادات المنتخب الوطني للعرس القاري وهدفه الأول المتمثل في الحفاظ على اللقب.

يذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الخامسة بالبطولة، رفقة منتخبات كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.