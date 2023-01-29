“الخضر” جاهزون لمواجهة النيجر في نصف نهائي “الشان”

يطيرون صبيحة الإثنين إلى وهران

يسافر صبيحة الإثنين، المنتخب الوطني المحلي إلى وهران لخوض مباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا للمنتخبات المحلية، على ملعب “ميلود هدفي” أمام نظيره من النيجر، حيث سيجري أشبال بوقرة حصة تدريبية واحدة على الملعب الملحق لـ “ميلود هدفي”.

وكان المنتخب الوطني قد بلغ المربع الذهبي من “الشان” عقب تجاوزه، الجمعة، عقبة المنتخب الإيفواري في ربع نهائي المنافسة القارية بهدف دون رد حمل توقيع المهاجم أيمن محيوص عن طريق ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من اللقاء، في حين تأهل منتخب النيجر إلى اللقاء نصف النهائي بعد فوزه على منتخب غانا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع المنتخبين، السبت، على ملعب “ميلود هدفي ” في مدينة وهران.

وكانت التشكيلة الوطنية قد عادت إلى أجواء التدريبات صبيحة السبت بالمركز الفني الوطني في سيدي موسى، حيث أجرى زملاء مزيان حصة تدريبية في أحد القاعات الرياضية بهدف الإسترجاع، بعد أن قسم الطاقم الفني المنتخب إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى كل من كداد، عبداللاوي، بلعيد، العوافي وبلخيثر الذين بدأو الحصة على الساعة الخامسة مساء، في حين تدربت المجموعة الثانية في حدود الخامسة والنصف، حيث ضمت كل من مريزيق، مزيان،، راوي ومحيوص الذين تدربوا على أرضية الميدان بإجراء حصة تدريبية كاملة وفق البرنامج المسطر من قبل بوقرة ومساعديه.

يشار أن المنتخب الوطني كان قد واجه نظيره من النيجر وديا يوم 2 نوفمبر المنقضي في مدينة طبرقة في تونس، أين فاز “الخضر” بثنائية مقابل صفر من توقيع طاهر وذبيح .

إضافة إلى هذا فقد أجرى المنتخب الوطني صبيحة الأحد حصة تدريبية على الملعب الرئيسي ضمت كل اللاعبين، وبعدها حضر الجميع حصة فيديو تابع فيها أشبال بوقرة مواجهات الفريق المنافس، كما كانت الفرصة مواتية بالنسبة للطاقم الفني لتشخيص نقاط قوة وضع منتخب النيجر، ليجري بعدها حصة تدريبية بداية من الساعة الخامسة، قبل أن يخصص الطاقم الطبي ساعتين لجلسة علاجية من الثامنة والنصف ليلا إلى العاشرة.

التذاكر نفدت قبل التعرف على المنافس

الوهرانيون يرحبون بالخضر وملعب هدفي سيكون مشتعلا

عرفت عملية بيع تذاكر لقاء نصف النهائي للنسخة السابعة من كأس أمم إفريقيا للمحليين والتي ستجمع بين الخضر ومنتخب النيجر هذا الثلاثاء بملعب ميلود هدفي بوهران انطلاقا من الساعة الخامسة إقبالا كبيرا جدا، إذ كانت المنصة الالكترونية “تذكرتي” تحت ضغط متواصل منذ فتح العملية على الساعة الواحدة زوالا من يوم السبت، ومع حلول الساعة السادسة كانت كل الحجوزات الخاصة بهذه المباراة قد انتهت، حيث علمت الشروق من مصادر في مديرية الرياضة بوهران بأن عدد التذاكر التي بيعت وصل إلى 39 ألف تذكرة على الساعة الخامسة والنصف، وكان الطلب لا يزال متواصلا عليها، ولو كان الملعب يتسع لأماكن أكثر لتم اقتناؤها جميعا في ظرف قياسي بحسب نفس المصدر، وهذا ما يؤكد بأن موقعة الثلاثاء ستكون بشبابيك مغلقة، وستعرف أجواء حماسية ومشتعلة غابت عن الباهية في المباريات السابقة، أين كان الحضور الجماهيري محتشما نوعا ما للعديد من الأسباب والظروف.

الآلاف من الوهرانيين بشكل خاص والجزائريين عامة تأسفوا لعدم توفيقهم في الحصول على تذكرة متابعة لقاء الجزائر والنيجر، ودفع أشبال المدرب مجيد بوقرة بقوة نحو بلوغ النهائي، والاقتراب أكثر من التتويج بلقب “الشان” يوم 4 فيفري المقبل، ومع هذا فقد أكد الجميع بأنهم سيتابعون هذه المواجهة الكبيرة في بيوتهم أوفي المقاهي، وحتى في مختلف الساحات العامة التي ستنقل اللقاء على المباشر من ملعب ميلود هدفي رغم برودة الأجواء والتقلبات الجوية التي تعيشها الباهية مؤخرا، وبعث الوهرانيون برسالة واضحة بأنهم سيكونون جميعا خلف كتيبة الماجيك للعبور نحو النهائي، وسيردون على كل الانتقادات التي طالتهم بسبب عدم حضورهم القوي في الدورين الأول وربع النهائي.

والملفت للانتباه هو أن تذاكر مباراة الخضر انتهت حتى قبل أن يتعرف محاربو الصحراء رسميا على منافسهم في الدور الموالي، لأن عملية الحجز انتهت في حدود الساعة السادسة مساء، في حين تعرفنا على خصم المنتخب الوطني وهو النيجر حتى الساعة العاشرة ليلا عقب فوزه بهدفين دون رد على نظيره الغاني، وذلك يوضح بأن أنصار المنتخب لم يكن يهمهم هوية المتأهل بقدر ما يهمهم التواجد في الملعب وتشجيع رفقاء الهداف أيمن محيوص.

بوقرة سيعقد ندوة صحفية على الساعة 12:30

الخضر يحلون بوهران الإثنين لمواصلة حلم اللقب

ستحط طائرة المنتخب الوطني للمحليين، صبيحة الإثنين، بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران مثلما أكدته لجنة تنظيم الشان، حيث سيخوض أشبال المدرب مجيد بوقرة مباراة نصف النهائي أمام منتخب النيجر المتأهل سهرة السبت على حساب النجوم السوداء الغانية بهدفين دون رد.

وبحسب البرنامج المسطر، فإن المنتخب الوطني سيتوجه مباشرة نحو فندق إقامته، على أن يعقد الناخب الوطني عبد المجيد بوقرة ندوة صحفية على مستوى قاعة المحاضرات بملعب ميلود هدفي الأولمبي بداية من منتصف النهار و30 دقيقة، ولغاية الواحدة زوالا، والتي سيجيب من خلالها بوقرة على أسئلة الإعلاميين بخصوص المواجهة الصعبة التي تنتظر أشباله أمام مفاجأة هذه الدورة، على أن يتدرب رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي لأول مرة بوهران على الساعة السادسة مساء ولغاية السابعة بملعب ألعاب القوى.

في المقابل، فإن منتخب النيجر، سيكون لمدربه هارونا دولا ندوة صحفية بملعب ميلود هدفي على الساعة الواحدة زوالا لمدة 30 دقيقة، أما المران الأخير لمنتخبنا فسيجرى على الساعة الخامسة مساء، وهو نفس توقيت المواجهة المنتظرة غدا الثلاثاء.

والي وهران يعد باستقبال كبير لكتيبة المحاربين

أكد والي وهران سعيد سعيود في تصريحات إعلامية خلال الساعات الماضية بأن كل الظروف مهيأة لاستقبال المنتخب الوطني الذي سيخوض مواجهة نصف النهائي بالباهية غدا الثلاثاء، وأضاف المسؤول الأول عن الولاية بأن مدينته تتشرف مجددا باستقبال النخبة الوطنية مثلما كان الحال في مناسبات سابقة، مشيرا إلى تعلق الوهرانيين بكل ما له علاقة بالمنتخب الوطني، ولطالما كانوا في الموعد في كل المباريات على حد تعبيره، وقال سعيود في سياق حديثه بأنه سيخص بعثة الخضر باستقبال مميز للغاية عند حلول الطائرة اليوم بمطار أحمد بن بلة الدولي، حتى يشعروا بأنهم مرحب بهم في كل أرجاء الوطن، وحتى يكون ذلك بمثابة جرعة معنوية لهم من أجل مواصلة مغامرة “الشان”، والوصول نحو المحطة النهائية، والتتويج باللقب الذي ينتظره الجميع، متمنيا أن تكون وهران فأل خير عليهم على حد تعبيره.

وعن الإجراءات التنظيمية للمباراة، قال الوالي بأنه لا وجود لأي شيء خاص، لأن ولايته باتت متعودة على تنظيم مثل هذه المواجهات الكبيرة والتظاهرات الرياضية الإقليمية والقارية، فبات من السهل جدا التحكم في الأمور سواء تنظيميا أو أمنيا، مشيرا إلى أن الدخول لملعب ميلود هدفي سيكون بكل سلاسة ويسر، وكل حامل للتذكرة سيجد مكانا له في المدرجات.

مدرب النيجر يتوعد الخضر ويصرح:

“هدفنا النهائي.. والمنتخب الجزائري يمكن هزيمته”

أدلى مدرب منتخب النيجر هارونا دولا في ندوته الصحفية التي أعقبت فوز أشباله على النجوم السوداء الغانية بهدفين دون رد بملعب ميلود هدفي بوهران بتصريحات قوية وواثقة للغاية بخصوص ما ينتظره ولاعبيه في المربع الذهبي عندما سيلاقون البلد المنظم الجزائر هذا الثلاثاء، وظهر دولا منتشيا للغاية بهذا المرور التاريخي غير المسبوق بالنسبة للكرة النيجرية، وتحدى كتيبة المدرب بوقرة بشكل مباشر.

ومن بين ما جاء في تصريحات مدرب منتخب مينا بأنه لا يخشى إطلاقا ملاقاة الخضر، وأضاف في هذا السياق: “صحيح أن المباراة ستكون صعبة لأننا سنلاقي منافسا قويا ومدعوما بعاملي الأرض والجمهور، لكن بالنسبة لنا لن يغير ذلك لا من رغبتنا ولا من طموحاتنا، فبما أننا وصلنا لهذه المحطة المتقدمة من منافسة “الشان”، فإن هدفنا هو بلوغ النهائي ولم لا العودة باللقب إلى النيجر، لا توجد فوارق كبيرة بيننا، وقد سبق لنا وأن واجهنا المنتخب الجزائري مؤخرا في مناسبتين في 5 جويلية وفي طبرقة التونسية، وحتى إن فازوا عليها بهدف دون رد وهدفين للاشيء، لكن يمكنني القول بأن هذا المنتخب يمكن هزمه، ونملك الأسلحة اللازمة للقيام بذلك، فسنفعل كل ما في وسعنا حتى لا ينتصروا علينا للمرة الثالثة تواليا.”

وعن الضغط الجماهيري الكبير الذي سيفرض عليهم بما أن كل تذاكر لقاء نصف النهائي قد بيعت في وقت قياسي، قال هارونا مازحا: “سنجد حلا ما حتى نقطع صوت الجماهير الحاضرة في الملعب فلا تصل لآذان اللاعبين”، وواصل مدرب النيجر قائلا:”نعلم جيدا بأنه ليس من السهل اللعب أمام 40 ألف متفرج كلهم يشجعون منتخب بلادهم، قد يعيقنا هذا الأمر نوعا ما، لكنه لا يعتبر هاجسا بالنسبة لنا، وحتى لاعبو فريقي متعودون في النيجر على خوض المباريات وسط 30 ألف إلى 35 ألف متفرج عند امتلاء الملعب عن آخره، مع أن الاختلاف سيكون هذه المرة في أننا سنلعب أمام البلد المنظم، اطمئنوا لسنا خائفين سنتعامل مع كل الظروف.”

مدرب منتخب النيجر هارونا دولا:

“نعرف المنتخب الجزائري جيدا”

قال مدرب منتخب النيجر هارونا دولا إن مواجهة الجزائر في نصف نهائي “الشان” ستكون صعبة، بالنظر إلى المنافس الذي واجهناه وديا قبل “الشان”. وأكد مدرب النيجر في ندوة صحفية عقب التأهل على حساب غانا، في ربع النهائي “نحن سعداء للتأهل إلى الدور نصف النهائي وقد آمنا بهذا الفوز وحصلنا عليه، وقد قلت سابقا أنه إذا وثقنا بأنفسنا نستطيع إنجاز الكثير من الأشياء الجميلة وهو ما وقع اليوم في هذه المقابلة ضد المنتخب الغاني وكنا قادرين على الفوز بنتيجة أثقل دون أن يشكك أي شخص فيها.. كان لاعبونا منظمين بشكل جيد في الميدان وهو ما صعب من مهمة الخصم. وبالنسبة للمباراة المقبلة ضد الجزائر أكيد سنواجه منتخب البلد المنظم الذي يلعب في بلده ولكن نحن أيضا نحس أنفسنا في بلدنا. ونحن محظوظون بدعوتنا من قبل منافسنا المقبل لإجراء مقابلة ودية لذلك نعرفه جيدا وسنحضر أنفسنا على هذا الأساس ولذلك أتوقع أن يكون نصف نهائي جميل”.

من جهته، أكد لاعب النيجر أبوبكر هاينوكوي الذي كان رجل مقابلة ربع النهائي أمام غانا: “شرف لي أن أفوز بجائزة أحسن لاعب في المباراة للمرة الثانية في هذه البطولة والفضل يعود إلى زملائي.. وبالنسبة للفوز ضد غانا أعتقد أننا نستحقه فعلا وقد حضرنا للمقابلة بشكل جيد واحترمنا حرفيا توجيهات المدرب.. حاليا بما أننا تأهلنا إلى الدور نصف النهائي يجب علينا تحضير أنفسنا بشكل جيد لهذا الموعد.. مواجهة الجزائر بالنسبة لي مقابلة مثل باقي المقابلات والتي سنلعبها بهدف إدامة فرحتنا”.

نصف نهائي بطولة إفريقيا للمحليين 2022:

وهران في انتظار المنتخب الوطني

ينتظر الجميع بوهران بفارغ الصبر متابعة حدث متميز بملعب ميلود هدفي الذي يستعد، غدا الثلاثاء، لاستقبال أول مباراة رسمية للمنتخب الوطني لكرة القدم منذ تدشينه في جوان 2022.

صحيح أن المنتخبين الوطنيين الأول والمحلي سبق وأن لعبا في هذه الجوهرة الجديدة لكرة القدم بالبلاد، إلا أن الأمر كان مقتصرا على مواجهات ودية، والتي تعود أولاها إلى سنة 2020 حيث فاز منتخب اللاعبين المحليين على نظيره الليبيري بنتيجة 5ـ1.

وكان المدرب مجيد بوقرة قد شرع حينها في مسار طويل لبناء منتخب يضم لاعبين محليين فقط وذلك تحسبا للبطولة الحالية لأمم إفريقيا (الشان) المقامة بالجزائر.

ولكن منذ ذلك الوقت، تم إحداث تغييرات عديدة في تشكيلة فريق الخضر للمحليين كون عددا هاما من التعداد الذي يشرف عليه القائد السابق للمنتخب الوطني، غادر البطولة الجزائرية من أجل الاحتراف خارج البلاد الأمر الذي جعلهم غير معنيين بمنافسة “الشان” المخصصة حصريا للاعبين الذين ينشطون في بطولات بلادهم.

وبعد أربع خرجات على مستوى ملعب “نيلسون مانديلا” بالجزائر العاصمة سيتنقل أشبال بوقرة إلى وهران من أجل مواجهة منتخب النيجر الذي تأهل على حساب غانا.

وبوهران الكل ينتظر بفارغ الصبر استقبال أشبال المدرب بوقرة الذين سيتواجدون بالمناسبة لثالث مرة بملعب ميلود هدفي حيث سبق لهم وأن لعبوا في أكتوبر الماضي لقاءهم الودي الثاني أمام السودان وفازوا عليه بنتيجة 2ـ 0.

وقد سبق للمدرب مجيد بوقرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب مباراة الربع نهائي، أن توجه بدعوة لسكان وهران من أجل الحضور بقوة لمساندة لاعبيه: “أقول لسكان وهران استعدوا لاستقبالنا. أنا سعيد بأن تكون لنا فرصة اللعب مرة أخرى بملعب وهران الذي نعرفه جيدا” قال “الماجيك”.