“الخضر” حققوا فوزا ثمينا.. واللاعبون الجدد أبهروا

الدولي السابق رفيق صايفي:

ثمن الدولي السابق، رفيق صايفي، الفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره التانزاني، في ثاني جولة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بهدفين نظيفين، الأربعاء، في العاصمة “دار السلام”، معتبرا إياه معنويا أكثر من أي شيء وسيساعد التشكيلة الوطنية على العودة مجددا إلى الواجهة في المستقبل القريب، بالنظر إلى المعطيات الجديدة التي يشهدها المنتخب الأول منذ إقصائه من نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، على يد منتخب الكاميرون، واصفا المرحلة الحالية بـ”الانتقالية”.

حيث قال صايفي عقب نهاية اللقاء “الفوز كان رائعا ويمهد لأمور جميلة مستقبلا، المنتخب الوطني تجدد بنسبة كبيرة، من خلال استدعاء لاعبين جدد في الآونة الأخيرة، الذين أعطوا نفسا جديدا للمنتخب وصاروا يبشرون بمستقبل واعد”، قبل أن يؤكد صايفي أن معالم المنتخب بدأت تتضح بشكل جيد عقب خوض المباراة الثانية أمام منتخب تانزانيا من خلال كسب عناصر جديدة على غرار الثلاثي توبة وزرقان وكذا مهاجم نادي لوغانو السوسيري، محمد الأمين عمورة، قائلا في هذا الصدد “المنتخب كسب وجوها جديدة على غرار توبة وكذا زرقان اللذين أبانا عن مستويات كبيرة، إضافة إلى عمورة الذي أنعش الهجوم وتمكن من توقيع هدف رائع في آخر دقيقة من زمن اللقاء”، ليواصل صايفي الحديث عن اللاعبين الجديد الذين تدعم بهم المنتخب، وبالخصوص الذين شاركوا في الشوط الثاني، حيث قال عنهم صايفي: “اللاعبون الذين شاركوا في شوط المباراة الثاني أبهروا إلى حد بعيد ومنحوا المدرب بلماضي حلولا إضافية وأفكارا جديدة تحضيرا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر “الخضر”.