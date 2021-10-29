“الخضر” سيتربصون بالقاهرة تحسبا لمباراة جيبوتي

سيقيم المنتخب الوطني تربصه المقبل بداية من يوم 8 نوفمبر، بالقاهرة تحسبا لمباراة جيبوتي في إطار الجولة الخامسة من تصفيات المونديال..

وعلى عكس المرات السابقة، الذي كان فيها التربص لمباريات تصفيات المونديال ينطلق بمركز سيدي موسى، فإن هذه المرة سيكون تنقل اللاعبين من أنديتهم مباشرة إلى القاهرة لدخول تربص يدوم أربعة أيام.

وسيلعب “الخضر” مباراة جيبوتي يوم 12 نوفمبر المقبل، على أن تكون العودة إلى الجزائر مباشرة، للدخول في تربص تحضيري لمواجهة جيبوتي يوم16 نوفمبر بملعب تشاكر لحساب الجولة السادسة من التصفيات.

ويعد التحضير في القاهرة لمباراة جيبوتي، فرصة سانحة للعناصر الوطنية من أجل التأقلم مع الجو هناك، لمدة كافية، وكذا لتجنب التعب جراء التنقل إلى الجزائر ثم التحوّل إلى القاهرة والعودة منها، قبل المواجهة الأخيرة أمام منتخب “الخيول”.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى برصيد10 نقاط، مع بوركينافاسو، مع أفضلية كبيرة للخضر في عدد الأهداف المسجلة، في اللقاءات السابقة.

ويواجه “الخضر” منتخب جيبوتي في الجولة الخامسة، في حين سيواجه منتخب بوركينافاسو، منتخب النيجر،لحساب نفس الجولة، وفي حال فوز الجزائر وبوركينافاسو، فإن المواجهة الأخيرة التي يلتقي خلالها المنتخبان، ستكون نارية من أجل حسم التأهل إلى المباراة الفاصلة.