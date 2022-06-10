الخضر سيقفزون إلى المركز الـ 39 في تصنيف الفيفا

بعد البداية الموفقة في تصفيات"كان 2023"

سيتقدم المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، لشهر جوان الجاري، بعد تحقيقه لفوزين متتاليين في مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسيسمح الانتصاران اللذان حققهما أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، أمام منتخبا أوغندا يوم 4 جوان بملعب 5 جويلية الأولمبي بنتيجة هدفين دون رد، وعلى تنزانيا يوم 8 جوان بملعب دار السلام بنفس النتيجة 2-0، لحساب أول جولتين من تصفيات “كان 2023″، بكسب خمسة مقاعد في الترتيب العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، ليقفزوا إلى المركز الـ39 عالميا، بعد تأخرهم إلى المركز الـ43 في التصنيف الأخير، إثر إخفاقهم في الوصول إلى كأس العالم جراء السقوط في المباراة الفاصلة أمام منتخب الكاميرون بهدف لهدفين، في لقاء العودة بملعب مصطفى تشاكر في البليدة في شهر مارس الماضي. فيما سيستقر الخضر في المركز السابع في ترتيب المنتخبات الإفريقية التي يبقى منتخب السنغال يتربع على عرشها متبوعا بالمنتخب المغربي.

يشار إلى أن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم يتأثر بنتائج المنتخبات في كل تواريخ الفيفا، فهناك نظام آلي يحتسب النقاط عن طريق” لوغاريتمات” وفق معاملات محددة، بإضافة نقاط أو خصمها من رصيدها. علما أن الجزائر ضيعت 12 نقطة بعد الإقصاء من المونديال، وسيتعزز رصيدها هذا الشهر بـ15 نقطة عقب الفوزين في تصفيات كأس إفريقيا.