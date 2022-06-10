-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر ترد على المفوضية الأوروبية بشأن الأزمة مع إسبانيا
رياضة
بعد البداية الموفقة في تصفيات"كان 2023"

الخضر سيقفزون إلى المركز الـ 39 في تصنيف الفيفا

ل. ط
  • 9
  • 0
الخضر سيقفزون إلى المركز الـ 39 في تصنيف الفيفا

سيتقدم المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، لشهر جوان الجاري، بعد تحقيقه لفوزين متتاليين في مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسيسمح الانتصاران اللذان حققهما أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، أمام منتخبا أوغندا يوم 4 جوان بملعب 5 جويلية الأولمبي بنتيجة هدفين دون رد، وعلى تنزانيا يوم 8 جوان بملعب دار السلام بنفس النتيجة 2-0، لحساب أول جولتين من تصفيات “كان 2023″، بكسب خمسة مقاعد في الترتيب العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، ليقفزوا إلى المركز الـ39 عالميا، بعد تأخرهم إلى المركز الـ43 في التصنيف الأخير، إثر إخفاقهم في الوصول إلى كأس العالم جراء السقوط في المباراة الفاصلة أمام منتخب الكاميرون بهدف لهدفين، في لقاء العودة بملعب مصطفى تشاكر في البليدة في شهر مارس الماضي. فيما سيستقر الخضر في المركز السابع في ترتيب المنتخبات الإفريقية التي يبقى منتخب السنغال يتربع على عرشها متبوعا بالمنتخب المغربي.

يشار إلى أن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم يتأثر بنتائج المنتخبات في كل تواريخ الفيفا، فهناك نظام آلي يحتسب النقاط عن طريق” لوغاريتمات” وفق معاملات محددة، بإضافة نقاط أو خصمها من رصيدها. علما أن الجزائر ضيعت 12 نقطة بعد الإقصاء من المونديال، وسيتعزز رصيدها هذا الشهر بـ15 نقطة عقب الفوزين في تصفيات كأس إفريقيا.

مقالات ذات صلة
العملاق المصري يُخطّط لِخطف “نسر” سطايفي

العملاق المصري يُخطّط لِخطف “نسر” سطايفي

هل سقط آدم الوناس مُجدّدا في فخّ الإصابات؟

هل سقط آدم الوناس مُجدّدا في فخّ الإصابات؟

”لا بد أن نلعب كل موسم الأدوار الأولى وليس من أجل البقاء”

”لا بد أن نلعب كل موسم الأدوار الأولى وليس من أجل البقاء”

جدول مقابلات المنتخب الوطني في الألعاب المتوسّطية

جدول مقابلات المنتخب الوطني في الألعاب المتوسّطية

ناديان جديدان ينضمّان إلى سباق انتداب آدم الوناس

ناديان جديدان ينضمّان إلى سباق انتداب آدم الوناس

فيغولي يُفاضل بين ناديي باشاك شهير وقاسم باشا

فيغولي يُفاضل بين ناديي باشاك شهير وقاسم باشا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد