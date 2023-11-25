“الخضر” سيقيمون في فندق “ران” خلال “كان” كوت ديفوار

صادي يحصل على ترخيص لتغيير مقر إقامة المنتخب الوطني

قالت مصادر موثوقة لـ “الشروق”، إن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، حصل على ترخيص من القائمين على شؤون كأس أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار، للإقامة في فندق وسط مدينة “بواكي”، ومن ثمّ تفادي الإقامة في “سيتي كان”، من أجل مصلحة المنتخب في العرس الكروي القاري المقبل، حيث استقرّ المسؤول الأول عن الكرة في الجزائر على فندق “ران”، خصوصا وأن صادي كان قد زار مقر إقامة المنتخبات الإفريقية منتصف شهر أكتوبر الفارط، على هامش قرعة “الكان” التي احتضنتها كوت ديفوار، معبّرا عن عدم إعجابه بالمكان، علما أنّ مدينة بواكي تتوفر على 15 فندقا، صنفت عشرة منها على أنها الأفضل في المدينة للعام الجاري 2023.

يشار إلى أنّ صادي كان قد أعجب كثيرا بملعب “السلام” المتواجد في مدينة “بواكي”، التي تقع في الجزء الأوسط من كوت ديفوار، التي تبعد بنحو 350 كم عن العاصمة “أبيجان”، وذلك، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى كوت ديفوار، التي ستحتضن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، بداية من منتصف جانفي من العام الجديد 2024، خصوصا بتوفّره على مرافق، تتماشى ومتطلبات المدرب جمال بلماضي، الذي يحرص دوما على كل صغيرة وكبيرة، لتفادي أي مفاجأة خلال البطولة الإفريقية.

وكان صادي قد عاد إلى أرض الوطن، نهاية الأسبوع الفارط، بعدما زار أيضا غينيا الاستوائية، بهدف الانتهاء من إجراءات الحجز الخاصة بالفنادق والأمور اللوجيستية، تحسبا لتربص المنتخب، نهاية شهر ديسمبر القادم، قبيل شد الرحال صوب كوت ديفوار، لخوض “الكان” التي تعلق عليها آمالا كبيرة، لمحو آثار التعثر الأخير في المسابقة القارية التي جرت في الكاميرون بالخروج من الدور الأول بعد مشوار “كارثي”.

جدير بذكره، أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة الجولة الأولى أمام منتخب أنغولا، يوم 15 جانفي المقبل، على ملعب “السلام” في مدينة بواكي، ضمن المجموعة الرابعة، في النسخة 34 من كأس إفريقيا 2023، قبل ملاقاة منتخب بوركينافاسو، في الجولة الثانية، في العشرين من الشهر ذاته، فمنتخب موريتانيا لحساب الجولة الأخيرة من الدور الأول يوم 23 جانفي.