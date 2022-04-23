”الخضر” سيكونون في أحسن الظروف بملعب وهران الجديد

تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2023

تم تصميم الملعب الجديد لوهران وفق المعايير الدولية ما يسمح للمنتخب الجزائري لكرة القدم باللعب هناك في ظروف مثالية، بحسب ما صرح به اليوم السبت المدير الولائي للشباب والرياضة ياسين سيافي.

وأوضح السيد سيافي لوأج: “سعيدون جدا لاستقبال المنتخب الوطني بالملعب الجديد لوهران الذي خضع مؤخرًا لآخر اللمسات قبل الافتتاح الرسمي، وبالتالي فهو يفي تمامًا بالمعايير التي حددتها الهيئات الرياضية الدولية، علما وأنه حظي منذ بضعة أسابيع بزيارة لجنة مختصة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم”.

ويأتي هذا التصريح غداة إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن برمجة، بالملعب المعني، لقاءات ”الخضر” المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة بكوت ديفوار، وهي التصفيات التي ستنطلق في نهاية ماي المقبل.

كما أعرب المدير الولائي عن سروره لاستغلال ملعب وهران الجديد من قبل المنتخب الجزائري، معتبرا أن هذه المنشأة الكروية، بسعة 40 ألف مقعد، تمثل “دفعا قويا للحركة الرياضية الوطنية”.

ويعد الملعب الجديد لوهران أحد منشآت المركب الرياضي المشيد ببلدية بئر الجير (شرق وهران)، ويحتوي على كافة المرافق الحديثة التي تستجيب للمعايير الدولية وتسمح لمستغليه باللعب في أفضل الظروف.

وتم تجهيز هذا الملعب بعشب طبيعي من النوع الهجين، وكذا بكل الوسائل الضرورية التي تحتويها الملاعب العصرية بما في ذلك مركز تكوين بجناح للإقامة يضم 44 سريرًا.

كما تتواصل الأشغال لتزويد الملعب بميدانيين للتدريب، أحدهما بالعشب الطبيعي، ليضافا إلى الميدان المعشوشب طبيعيا المنجز مؤخرًا على مستوى الملعب الملحق ( 4200 مقعد) المخصص لألعاب القوى.

وفضلا عن هذين الملعبين، يحتوي المركب الأولمبي على قاعة متعددة الرياضات بسعة 6.000 مقعد ومركز مائي بثلاثة مسابح منها اثنان أولمبيان سيتم تسليمهما في الأيام المقبلة تحسبا لاحتضان وهران للطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وسبق لملعب الجديد وأن استضاف، في حدث تجريبي، أول لقاء له في جوان 2021، جمع المنتخب الجزائري للاعبين المحليين ضد ليبيريا في مباراة ودية انتهت بفوز عريض لـ ”الخضر” (5-1).

يذكر أن المنتخب الوطني الأول، الذي سيواجه في التصفيات الإفريقية المقبلة منتخبات أوغندا والنيجر وتنزانيا، كان قد أجرى معظم مقابلاته الرسمية والودية منذ 2008 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، حيث شهد الأخير انجازات كثيرة للتشكيلة الوطنية أهمها تأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2010 و2014.