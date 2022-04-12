“الخضر” سيلعبون مع هذه المنتخبات في تصفيات كأس إفريقيا 2023

كشفت “الكاف”، الثلاثاء، عن المستويات الأربعة للمنتخبات الـ 48 المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، بينها الجزائر.

وتُسحب قرعة التصفيات بِمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية، مساء الـ 19 من أفريل الحالي. على أن تُلعب 6 جولات في جوان وسبتمبر المقبلَين وأيضا في مارس من العام القادم. بينما تُجرى النهائيات في كوت ديفوار صيف 2023.

وتُقام التصفيات بِصيغة 12 مجموعة، تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات مناصفة.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج لِنهائيات “كان” 2023. مع الإشارة إلى أن المجموعة التي تضمّ كوت ديفوار، لا تُحتسب فيها نتائج المقابلات أمام هذا المنتخب، حيث تتنافس 3 فرق فيما بينها لِحصد تأشيرة واحدة فقط، ومرافقة “الفيلة” إلى النهائيات. وهو أمر لا يعني الجزائر لِأنها موجودة في المستوى الأوّل مع كوت ديفوار.

وجاءت المستويات الأربعة على النّحو التالي:

المستوى الأوّل: الجزائر، كوت ديفوار، مصر، تونس، السنيغال، نيجيريا، مالي، غانا، بوركينا فاسو، المغرب، الكونغو الديموقراطية، الكاميرون.

المستوى الثاني: جنوب إفريقيا، غينيا كوناكري، غينيا الإستوائية، سيراليون، زامبيا، الغابون، جزر الرأس الأخضر، البنين، كينيا، أوغندا، الكونغو برازافيل، مدغشقر.

المستوى الثالث: ليبيا، أنغولا، زيمبابوي، موريتانيا، الطوغو، غامبيا، النيجر، الموزمبيق، غينيا بيساو، مالاوي، جزر القمر، ناميبيا.

المستوى الرابع: السودان، إثيوبيا، تنزانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، اللوزوطو، بوتسوانا، البورندي، رواندا، إسواتيني، ليبيريا، ساوتومي وبرانسيب.

وتعني هذه التصنيفات، أن المنتخب الوطني الجزائري سيلعب في فوج يضمّ 3 فرق تنتمي إلى المستويات الثاني والثالث والرابع.