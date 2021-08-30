الخضر سيواجهون في تصفيات المونديال بلدانا من دون كورونا!

لا تسجل وفيات.. وأرقام الإصابة لا تزيد عن الـ10 يوميا

في الوقت الذي تسجل فيه أرقام فيروس كورونا تراجعا ملموسا في الجزائر في الفترة الأخيرة، تبدو البلدان الثلاثة التي سيواجهها المنتخب الجزائري في تصفيات المونديال بدءا من جيبوتي ومرورا ببوركينا فاسو، ونهاية بالنيجر، في حالة وبائية جيدة جدا، مقارنة مع بقية بلدان العالم وحتى مع البلدان الإفريقية..

منتخب جيبوتي الذي سيكون أول منتخب يواجه أشبال جمال بلماضي في رحلة بلوغ مونديال قطر 2022، ينتمي لبلد بلغت فيه حالات الإصابة منذ بداية الجائحة 11700 حالة، وبلغ رقم الوفيات 157 إلى غاية الإثنين، وكانت آخر حالة وفاة قد سجلت فيه تعود إلى 20 أوت 2021، وهي لا تسجل في الوقت الحالي أية حالات وفاة، ورقم “صفر وفيات” هو الطاغي منذ قرابة ستة أشهر في هذا البلد، وحتى الحالات الإيجابية تنعدم بين الحين والآخر، وأكبر رقم تم تسجيله من حيث الإصابات هو 13 خلال الشهرين الأخيرين.

أما بوركينا فاسو البلد المعني بمواجهة الخضر في مراكش المغربية، فهو من بلدان الساحل التي توصف الحالة الصحية فيه بالجيدة، إذ لم تتعد حالات الإصابة فيه منذ اندلاع الجائحة رقم 13700 حالة، واستقرت إحصاءات الوفيات عند 171، وما تقدمه وزارة الصحة البوركينابية في الأشهر الاخيرة هو أرقام إصابة مجهرية ما بين 3 و10 يوميا، وأحيانا صفر من الإصابات، وآخر حالة وفاة تم تسجيلها في بوركينا فاسو بفيروس كورونا تعود إلى 18 من شهر أوت، وما عدا ذلك فالأصفار هي التي تصنع الحدث الوبائي السليم في بوركينا فاسو.

ولا تختلف النيجر في حالتها الصحية عن جيبوتي وبوركينا فاسو، فرقمها لا يزيد عن 5800 حالة منذ بداية الجائحة ورقم الوفيات استقر عند 198. أما الإصابات في الشهر الأخير فهي تتراوح ما بين 30 وتنزل إلى 6 كما هو عدد الإصابات المسجل أول أمس، وخلال شهر أوت لم تسجل النيجر سوى حالتي وفاة تم تسجيلهما في 25 أوت.