“الخضر” سيواصلون اللعب بملعب جابوما “السيء” في هذه الحالة فقط

المباراة الأخيرة أمام كوت ديفوار حاسمة ومصيرية

يواجه المنتخب الوطني في رحلة الدفاع عن لقبه كأس أمم إفريقيا في دورة الكاميرون الجارية حاليا، مشاكل عديدة تتعلق أساسا بالظروف المحيطة بالمنافسة القارية، أبرزها أرضية الميدان “السيئة” بملعب جابوما بمدينة دوالا التي تستضيف “المحاربين”، ولقاءات المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر وغينيا الاستوائية وسيراليون وكوت ديفوار.

وسيكون المنتخب الوطني مضطرا لمواصلة مشواره خلال الدور ثمن نهائي كأس إفريقيا بمدينة دوالا والاستضافة فوق أرضية ملعب جابوما “السيئة”، في حال إنهائه مرحلة المجموعات في المركز الأول، أما في حال تأهله كثاني المجموعة أو كأفضل صاحب مركز ثالث، فإنه سيشد الرحل نحو مدينة ليمبي أو العاصمة ياوندي أو مدينة غاروا لاستكمال مشواره.

وحسب برنامج الدورة 33 من كأس إفريقيا، والذي كشف عنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) سابقا، فإن إنهاء المنتخب الوطني دور المجموعات في المركز الثالث وخطفه تأشيرة التأهل ضمن الأربع منتخبات الأفضل، سيضعه في مواجهة صاحب المركز الأول عن المجموعة الرابعة التي تضم مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو، حيث يعد منتخب نيجيريا، المتصدر الحالي لهذه المجموعة بعد تحقيقه انتصارين في لقاءين أمام مصر والسودان على التوالي، الأقرب لمواجهة “الخضر” في هذه الحالة، بملعب مدينة غاروا، يوم 23 جانفي في الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر، كما يمكن لأشبال بلماضي الاصطدام بصاحب المركز الأول عن المجموعة الأولى التي يتصدرها المنتخب الكاميروني، يوم 24 جانفي بملعب العاصمة ياوندي في الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر أيضا.

هؤلاء منافسون محتملون لـ”المحاربين” في ثمن النهائي

وسيكون المنتخب الوطني مرشحا لخوض مباراة ثمن النهائي بمدينة ليمبي التي تشهد وجود تهديدات إرهابية، في حال احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة، والذي يرشحه لمواجهة صاحب المركز الأول عن المجموعة السادسة التي تضم مالي وتونس وغامبيا وموريتانيا، وذلك يوم الأربعاء 25 جانفي في الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، أما الحالة الوحيدة التي سيكون المنتخب الوطني مضطرا فيها لمواصلة مشواره في الدور القادم من “الكان” بمدينة دوالا واللعب على أرضية ملعب جابوما، فهي احتلاله المركز الأول في المجموعة الخامسة، أين سيلاقي وقتها صاحب المركز الثاني عن المجموعة الرابعة التي تضم مصر ونيجيريا وغينيا بيساو والسودان، في 25 جانفي الجاري بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر.

وتبقى المواجهة الأخيرة أمام كوت ديفوار المقررة يوم الخميس المقبل، ضمن فعاليات الجولة الأخير من دور المجموعات لكأس إفريقيا، حاسمة ومحددة لهوية منافس المنتخب الوطني في باقي مشوار المنافسة القارية، أو حتى مغادرة الدورة والعودة إلى الديار وهو احتمال ضئيل جدا مقارنة بنتائج بقية المنتخبات الأخرى.