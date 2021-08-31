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رياضة

“الخضر” سيُواجهون منتخبا محلّيا

علي بهلولي
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“الخضر” سيُواجهون منتخبا محلّيا
بعض لاعبي جيبوتي قبيل سفرية المنتخب إلى الجزائر (صورة اتحاد الكرة الجيبوتي)

سيُواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مُنافسا جيبوتيا، يتكوّن من اللاعبين المحليين فقط.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة مساء الخميس المقبل، لِحساب الجولة الأولى من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022. تحت إدارة تحكيم كاميروني.

ووجّه الناخب الوطني الجيبوتي جوليان مات الدّعوة لـ 23 لاعبا، ينشطون كلّهم في البطولة المحلية، وتتراوح أعمارهم ما بين 21 و34 سنة.

وضمّت القائمة 14 لاعبا جيبوتيا ينتمون إلى ناديَي: أرتا صاحب لقب بطولة موسم 2020-2021، والميناء الذي تموقع في الرّتبة الرّابعة (سبعة لاعبين مناصفة).

ولا يملك منتخب جيبوتي تقاليد في المنافسات الدولية، بِدليل أنه بدأ يُشارك في تصفيات كأس العالم انطلاقا من نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002. وفي كأس أمم إفريقيا، خاض أوّل تصفيات له في طبعة غانا ونيجيريا 2000.

وقبيل مواجهة “الخضر”، أقام منتخب جيبوتي معسكرا إعداديا بِتونس في أواخر مارس الماضي، تخلّلته مقابلتان ودّيتان مع ناديَين محلّيَين. ثم خاض في جوان الماضي مواجهتَين أُخريَين، وفاز في الأولى وخسر في الثانية بِالنتيجة ذاتها (1-0): ودّية أمام الصومال، ورسمية أمام لبنان في إطار تصفيات كأس العرب المُبرمجة بِقطر في نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

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