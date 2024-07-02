“الخضر” سَيُواجهون هذه المنتخبات في التصفيات الإفريقية

كشفت “الكاف”، الثلاثاء، عن طريقة سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 لِكرة القدم.

وتمّ توزيع المنتخبات الـ 48 على 12 مجموعة، تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات مناصفة. وبعد 6 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للنّهائيات.

ووضعت “الكاف” 4 مستويات بـ 12 فريقا وطنيا لكلّ صنف، استنادا إلى آخر ترتيب للمنتخبات نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم. حيث أُدرج “الخضر” ضمن التصنيف الأوّل، وسيُواجهون 3 فرق تنتمي إلى المستويات “2” و”3″ و”4″، كما تُبرزه اللائحة المُدرجة أدناه.

ولن يُواجه رجال النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش منتخبات المستوى الأوّل، وهي: السنيغال ومصر وكوت ديفوار ونيجيريا وتونس والكاميرون ومالي وجنوب إفريقيا والكونغو الديموقراطية وغانا والمغرب.

وتُسحب قرعة التصفيات بِجنوب إفريقيا هذا الخميس.

وتُجرى التصفيات في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة، بينما تُلعب النّهائيات بِبلاد مراكش ما بين الـ 21 من ديسمبر 2025 والـ 18 من جانفي 2026.