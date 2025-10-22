-- -- -- / -- -- --
“الخضر” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا

ح.م
المنتخب الجزائري لكرة القدم

يتواجد “الخضر” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لسنة 2025 .

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المنتخبات الإفريقية المرشحة للجائزة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

ورشحت لجائزة أفضل منتخب، 10 منتخبات، وهي الجزائر، الرأس الأخضر، مصر، كوت ديفوار، غانا، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، ومنتخب المغرب، والمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة.

