“الخضر” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا
يتواجد “الخضر” ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لسنة 2025 .
وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المنتخبات الإفريقية المرشحة للجائزة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.
ورشحت لجائزة أفضل منتخب، 10 منتخبات، وهي الجزائر، الرأس الأخضر، مصر، كوت ديفوار، غانا، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، ومنتخب المغرب، والمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة.
نقدم لكم قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل منتخب إفريقي (رجال). 🌍#CAFAwards2025 pic.twitter.com/PypzgnkRMc
— CAF – عربي (@caf_online_AR) October 22, 2025