“الخضر” ضيّعوا الفوز بسذاجة والتدارك واجب لحسم التأهل

منافسهم المقبل سقط بثلاثية كاملة أمام أوغندا

لم يتمكن المنتخب الوطني الجزائري للمحليين من تحقيق الفوز الثاني على التوالي، واكتفى بالتعادل أمام منتخب جنوب إفريقيا، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين،الجارية وقائعها بين الثلاثي أوغنداوكينيا وتنزانيا، ليحافظ الخضر على صدارة ترتيب المجموعة بأربع نقاط، متبوعا بالبلد المنظم أوغندا بثلاث نقاط.

وكان أشبال المدرب مجيد بوقرة الأفضل، في معظم أوقات المواجهة، حيث ضيع محيوصوزملاؤه عديد الفرص التي كانت قادرة على حسم المواجهة، غير أن سوء الحظ والتسرع في العديد من المرات، فوت على المنتخب الوطني فرصة إضافة أهداف أخرى، وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده كانت ستضعه بنسبة كبيرة في الدور المقبل، خاصة وأن المنتخب سيكون معفى من الجولة المقبلة، وهو ماسيمنح الفرصة لمنتخبات المجموعة بالارتقاء إلى الصدارة، ولو مؤقتا، في انتظار مواجهة يوم الجمعة المقبل أمام المنتخب الغيني.

وبالعودة إلى المواجهة، فإن مجيد بوقرة حافظ على نفس الأسماء التي اعتمد عليها في افتتاح الشان، رغم عودة العناصر المصابة، التي فضل عدم المجازفة بها، عداأخريب، الذي دخل في المرحلة الثانية من المواجهة، وكاد يضيف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة، فيما بقي وسط ميدان مولودية الجزائر أكرم بوراس خارج القائمة، بعدما فضل مجيد بوقرة، منحه مزيدا من الراحة للاسترجاع بشكل جيد بعد عودته من الإصابة، خاصة وأنه يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة الماجيك.

وعادت تشكيلة الخضر إلى جو التدريبات عشية أمس، أين برمج الطاقم الفني حصة استرجاع خفيفة، خاصة وأن المنتخب سيكون معفى من الجولة المقبلة، وهو ماأراح زملاء القائد أيوب غزالة الذينظهر عليهم التعب خلال مواجهة أول أمس، بالنظر لنصف ساعة الأخير الذي استقبل فيه الخضرضغط منتخب جنوب إفريقيا، حيث سيسعى الناخب الوطني إلى تصحيح الأخطاء خلال هذا الأسبوع، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب غينيا، يوم الجمعة المقبلة، التي يريد من خلالها الخضر تحقيق الفوز الثاني في المجموعة، ووضع قدم في الدور المقبل.

وفي نفس السياق، تعرض المنافس المقبل للخضر، لهزيمة كبيرة أمام منتخب أوغندا بثلاثية كاملة، حيث ظهرت الفوارق كبيرة بين البلد المنظم والمنتخب الغيني، رغم أن هذا الأخير يحتل الوصافة بنفس عدد النقاط مع منتخب أوغندا بعد الفوز المحقق أمام منتخب النيجر بهدف يتيم في الجولة الأولى، إلا أن المعطيات الحالية ترشح الخضر للفوز بلقاء الجمعة المقبل، في انتظار حقيقة الميدان، التي ستؤكد نوايا المنتخب الوطني المحلي في “الشان” الحالي.

بوقرة: “راض عن اللاعبين ويجب عدم التركيز علىالأخطاء التحكيمية والنقائص”

أبدىمدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، سعادته ورضاه بأداء الكتيبة الوطنية في ثاني لقاءات منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين، رغم التعادل أمام منتخب جنوب إفريقيا (1-1)حيث قال بوقرة، في ندوة صحفية عقب اللقاء: “يجب أن نبقى متفائلين، ودون التركيز كثيرًا على الأخطاء التحكيمية أو النقائص في الوقت الحالي، مايهمنا في الوقت الراهن هو مواصلة العمل لتحقيق نتائج طيبة مستقبلًا، وعدم التركيز فقط على الحكم، خاصة وأنالأخطاء جزء من اللعبة، ومن الأفضل ألا أتكلم عن الحكم،لم أعد مشاهدة اللقطات بعد، لكن القرار الأخير يبقى بيد الحكم، وسنرى لاحقًا”.

وعن المواجهة ومستوى اللاعبين، قال “الماجيك”:”كنا نستحق النقاط الثلاث، لكن للأسف لم نوفّق. المباريات المتبقية ستكون حاسمة، ولهذا يجب التفكير فيها جيدًا والعمل على الفوز، لكن أنا فخور جدًا باللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم خلال 90 دقيقة، وأثبتنا أننا نملك مجموعة قوية وقادرة على رفع التحدي،قدمنا مستويات جيدة، لكن هذه هي طبيعة المباريات في البطولات الإفريقية”.

أيوب غزالة: “قدمنا مباراة قوية وسنصحح أخطاءنا في المواجهة المقبلة”

عبر قائد المنتخب الوطني المحلي ومدافع مولودية الجزائر أيوب غزالة، عن رضاة بالمردود الذي قدمه زملاؤه فوق أرضية الميدان، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة نسيان المواجهة، والتفكير في تصحيح الأخطاء المقبلة، قائلا: “لعبنا مباراة كبيرة اليوم، وشاهدنا نسقًا عاليًا يشرّف الكرة الإفريقية والجزائرية، رغم أننا ضيعنا الفوز بعد خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكنسنواصل العمل من أجل التسجيل والفوز في المباراتين القادمتين، لدينا أسبوع لاسترجاع الأنفاس والتحضير. خصوصًا مع وجود إصابات في التشكيلة”.

وأضاف قائد مولودية الجزائر: “منتخب جنوب إفريقيا سجل من فرصة وحيدة تقريبًا في الشوط الأول،ونتمنى أن نصحح أخطاءنا، خاصة في الجانب الدفاعي، كما سنسعى لعدم استقبال أي أهداف مستقبلاً، لكن لدينا الوقت للتحضير الجيد، وإن شاء الله نكون جاهزين لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة”.

حلايمية:”كنا نريد الفوز ونعتذر إلى جماهير الخضر”

أبدى المدافع رضا حلايمية أسفه من التعادل المحقق أمام منتخب جنوب إفريقيا وقال: “نتأسف للجمهور الجزائري على تحقيق نتيجة التعادل أمام جنوب إفريقيا،وسنعمل جاهدين لرد الاعتبار في المباراة المقبلة وإسعاد جمهورنا، والمؤكد أننا سنعمل ما في وسعنا لإسعاد الجمهور الجزائري. والفوز هو خيارنا الوحيد للعب بأريحية أكبر في بقية المشوار،رغم الحرارة الشديدة، لكننانتأقلم بشكل جيد،ونتمنى أن تكون الظروف مواتية أكثر في المباراة القادمة”.

يذكر، أن المنتخب المحلي سيواجه منتخب غينيا يوم الجمعة المقبلة، وفي نفس توقيت المواجهة التي لعبت فيها مواجهة جنوب إفريقيا بداية من الساعة الثالثة مساء بتوقيت الجزائر.

وضعية المجموعة:

نتائج الجولة الثانية:

الجزائر1 – جنوب إفريقيا 1

غينيا 0 أوغندا 3

معفى: النيجر