الخضر” في المباراة الفاصلة بعد تجاوز عقبة بوركينافاسو بسلام

نجح المنتخب الوطني في التأهل إلى المباراة الفاصلة من تصفيات المونديال، رغم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بوركينافاسو..

وتمكن “الخضر” من افتتاح باب التهديف في د 20 عن طريق رياض محرز، بعد تمريرة من بلايلي.

ونجح منتخب بوركينافاسو في تعديل النتيجة في د37 ، بعد هجمة سريعة، وسجل هدف “الخيول” اللاعب زكريا سانغو. وفي المرحلة الثانية وتحديدا في د67 أضاف البديل فيغولي، الهدف الثاني لـ”الخضر”، بعد تمريرة من بلايلي. وتحصل منتخب بوركينافاسو، على ركلة جزاء في د82 ، بعد عرقلة بلعمري، للمهاجم إيسوفو دايو، الذي نجح في تنفيذ ركلة الجزاء وتعديل النتيجة.

ورغم المحاولات من الجانبين، إلى أن المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وسط فرحة كبيرة للاعبي “الخضر” بالتأهل إلى المباراة الفاصلة.

وغرد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد نهاية المباراة: إلى المونديال أيها الأبطال، إن شاء الله..لم يبق الكثير .

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو على نتيجة التعادل بهدف لمثله.

وتمكن “الخضر” من افتتاح باب التهديف في د 20 عن طريق رياض محرز، بعد تمريرة من بلايلي.

وخلق لاعبو المنتخب الوطني عديد الفرص، غير أن التسرع حال دون تسجيل الهدف الثاني.

ونجح منتخب بوركينافاسو في تعديل النتيجة في د37 ، بعد هجمة سريعة، وسجل هدف “الخيول” اللاعب زكريا سانغو.

وأتيحت للمنتخب عدة فرص مع نهاية المرحلة الأولى لكن دون جديد في النتيجة، وكاد حارس مرمى بوركينافاسو أن يخادع مبولحي، لكن هذا الأخير تدخل وأخرج الكرة إلى الركنية.

هذه هي التشكيلة الأساسية لـ”الخضر” أمام بوركينافاسو

واختار الناخب الوطني جمال بلماضي، الدخول بالتشكيلة الأساسية، التي تعوّد على إشراكها في المباريات القوية، في مباراة المنتخب الجزائري مع نظيره من بوركينافاسو .

واعتمد بلماضي في حراسة المرمى على الحارس رايس وهاب مبولحي، وفي الدفاع على كل من بلعمري وماندي وبن عيادة وبن سبعيني.

وفي وسط الميدان أقحم كلا من زروقي وبن ناصر، وفي الهجوم محرز وسليماني وبلايلي وبونجاح.