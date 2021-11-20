الخضر في تربص بالدوحة تحضيرا لكأس إفريقيا بالكاميرون

البداية ستكون في الأسبوع الثالث من ديسمبر بسيدي موسى

سيجري المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم تربصا تحضيريا بالدوحة (قطر) تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسيجري ”الخضر” المرحلة الثانية من التحضيرات بالعاصمة القطرية سيتخللها لقاءين وديين أمام منافسين من إفريقيا سيتم تحديدهما لاحقا.

وسيتم برمجة المرحلة الأولى من التحضيرات في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، الذي سيعني في بداية الأمر اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا على غرار رامي بن سبعيني (بوريسيا مونشغلادباخ-ألمانيا) ويوسف عطال (نادي نيس-فرنسا) وهريس بن قبلة (بريست- فرنسا) فيما سيلتحق بقية العناصر الدولية ابتداء من 27 ديسمبر.

وبالمقابل، سيتأخر التحاق الثنائي رياض محرز (مانشستر سيتي) وسعيد بن رحمة (واست هام) بتربص الخضر بالدوحة باعتبار أن البطولة الإنجليزية لن تتوقف خلال فترة الراحة الشتوية إلى غاية 1 جانفي 2022. ومعلوم، أنّ المنتخب الوطني الجزائري، حامل اللقب الإفريقي،سيخوض دورة الكاميرون في المجموعة الخامسة، رفقة سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

ويستهل “الخضر” حملة الدفاع عن لقبهم، يوم 11 يناير 2022، بمواجهة منتخب سيراليون، بملعب جابوما بدوالا (14.00 سا) توقيت الجزائر)، قبل أن يقابل منتخب غينيا الاستوائية يوم 16 يناير بدوالا (20.00 سا)، ثمّ منتخب كوت ديفوار يوم 20 جانفي بنفس الملعب على الساعة الخامسة (17.00 سا)