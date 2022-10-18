الخضر في تربص بالعاصمة تحضيرا لبطولة العالم لكرة اليد

المنافسة مقررة ببولونيا من 11 إلى 29 جانفي 2023

يجري المنتخب الوطني الجزائري أكابر رجال لكرة اليد تربصا حاليا تحضيريا من 15 إلى 22 أكتوبر، بالعاصمة، في في إطار تحضيراته للمشاركة في الطبعة الـ 28 من البطولة العالمية لكرة اليد، المزمع إقامتها في بولونيا والسويد من 11 إلى 29 جانفي 2023.

ويشارك في هذا التربص الذي يشرف عليه الناخب الوطني رابح غربي 17 لاعبا، من بينهم عنصران ينشطان في الخارج، ويتعلق الأمر بمسعود بركوس (نادي ايستر الفرنسي) ومختار كوري ( القادسية السعودي).

وقد أوقعت قرعة بطولة العالم 2023 المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ألمانيا وصربيا وقطر. ويستهل السباعي الجزائري المونديال بمواجهة منتخب صربيا يوم الجمعة 13 جانفي ثم يواجه منتخب قطر يوم الأحد 15 جانفي، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة ألمانيا يوم الثلاثاء 17 جانفي.

معلوم أن المنتخب الجزائري تأهل لبطولة العالم 2023 بفضل فوزه على نظيره الغيني 27-26 في المباراة الترتيبية لاحتلال المركز الخامس في بطولة إفريقيا للأمم 2022 التي جرت مؤخرا في مصر وتوج بها البلد المنظم أمام الرأس الأخضر 35-27.

يذكر أن المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة قسمت على ثماني مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى (إسبانيا ومونتينيغرو وتشيلي وإيران)، والمجموعة الثانية (فرنسا وبولندا والسعودية وسلوفينيا)، والمجموعة الثالثة (السويد والبرازيل والرأس الأخضر والأوروغواي)، والمجموعة الرابعة (آيسلندا والبرتغال والمجر وكوريا الجنوبية)، والمجموعة الخامسة (قطر وألمانيا وصربيا والجزائر)، في حين ضمت المجموعة السادسة (النرويج ومقدونيا والأرجنتين وهولندا)، والمجموعة السابعة (مصر وكرواتيا والمغرب والولايات المتحدة)، والمجموعة الثامنة (الدنمارك وبلجيكا والبحرين وتونس).

وستتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني/ الدور الرئيسي/ الذي سيضم 24 منتخبا، سيتم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس في ما بينها بنظام بطولة من دور واحد، على أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية في الدورة.